Actriz de Ellie en la serie de The Last of Us no ha jugado al título

Muchos jugadores están muy ansiosos por el próximo estreno de la serie basada en The Last of Us, misma que está siendo producida por la cadena HBO y ya cuenta con algunos avances. Y si bien, algunos piensan que los actores ya probaron el juego para prepararse para su papel, la cruda realidad es que esto no ha pasado, al menos no con la actriz de Ellie.

Mediante una entrevista con el medio conocido como USA Today, la actriz reveló que nunca en su vida probó el videojuego, pues al hacer su audición para el papel que obtuvo también le hicieron la misma pregunta. Y ante su negativa, la producción le recomendó que no lo hiciera, esto entre algunas risas tranquilas que ni siquiera la propia Bella Ramsey entendió del todo.

La razón detrás de la recomendación no queda nada clara, pero es posible que la producción no desee que Ramsey imite al personaje, ya sea en comportamiento y demás cuestiones. Por su parte, es posible que deseen una interpretación genuina, y el emular al avatar del juego es posible que el resultado afecte al resultado a ver en la serie de TV.

Aún así, la actriz de Game of Thrones se tomó algo de tiempo para ver algunos gameplays de la plataforma de Youtube, no fue ver las escenas enteras, solo un ligero vistazo para enterar de a quién encarnaba. Por ahora, no se sabe si probará al videojuego, pero es posible que después de estrenarse la temporada se adentrará dentro del título post apocalíptico.

Vía: USA Today