Se revela cuánto dinero ingresa a Xbox por Game Pass; no confundir con ganancias

Xbox Game Pass es una de las plataformas más populares del momento, y eso se debe al gran catálogo de juegos que lleva consigo, pero muchas personas han puesto en cuestión si es rentable para Microsoft. Con este trasfondo, ha surgido un supuesto documento que dejaría ver cuánto es el dinero que la empresa ingresa respecto su servicio de renta de videojuegos.

Se comenta que la propia Microsoft habría mostrado el papel ante el organismo regulador de Brasil (algo no confirmado al 100%), mencionado que la empresa ingresó 2.900 millones de dólares por Xbox Game Pass. Aunque el mencionado texto en ningún momento se dice directamente que se trata de este, solo dice “servicios de suscripción para consolas”. Esto en el año 2021.

Vale la pena mencionar, que en ningún momento se habla de la versión Game Pass para PC, por lo que el dinero hacia esta aún no se han mencionado en caso de que el papel fuese totalmente legítimo. Además, la cantidad mencionada solo sería cuánto ingresaron del servicio, pero no se habla ni de la inversión necesaria, y mucho menos de ganancias.

Recalcamos una vez más, que al final del día la propia Microsoft no ha confirmado la existencia del documento a pesar de que muchos medios lo han reportado como supuestamente real, por lo que los millones de dólares ingresados al final no podrían ser correctos. El éxito de Game Pass va creciendo conforme los meses pasan, pero por ahora no se ha soltado una cifra que esté validada por la empresa dueña del producto.

Habrá que esperar a que alguien de la empresa salga a confirmar o desmentir la información.

Vía: VGC