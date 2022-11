Josef Fares habla sobre su siguiente juego

Después de su lanzamiento a principios de 2021, y ganar el premio a Juego del Año en The Game Awards el año pasado, It Takes Two por fin llegará a Nintendo Switch el próximo 4 de noviembre. De esta forma, Josef Fares, el director de este título, tuvo la oportunidad, no solo de hablar sobre este título, sino de dar nuevas pistas sobre su siguiente proyecto.

En una entrevista con VGC, Fares habló sobre la recepción que ha tenido It Takes Two desde su lanzamiento, en donde se han logrado más de siete millones de unidades vendidas. Junto a esto, habló un poco más sobre su siguiente juego, el cual “va por buen camino”. Esto fue lo que comentó:

“Estamos haciendo un buen progreso, pero hay mucho más por hacer. Definitivamente va en la dirección correcta. Y será algo jodidamente genial. Prepárate para mí, hombre, ya voy. Confía en mí… te dejará boquiabierto”.

Junto a esto, el director reveló que estará presente en The Game Awards 2022, en donde será el responsable de otorgar el premio a Juego del Año en esta ocasión. Sin embargo, Fares no confirmó o negó la posibilidad de que su siguiente juego sea revelado durante esta premiación. Sin embargo, sus declaraciones y emoción por el evento bien podrían indicar que este sería el caso.

The Game Awards se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el siguiente juego de Josef Fares aquí. De igual forma, esta es nuestra reseña de It Takes Two.

Nota del Editor:

Después del fantástico juego que fue It Takes Two, no puedo esperar para ver cuál será el siguiente paso de Josef Fares y Hazelight Studios. Aunque superar al título de 2021 suena como una tarea titánica, estoy seguro de que esto es posible, y ya quiero ver cuál es el resultado final.

Vía: VGC