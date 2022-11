Se revela por qué Henry Cavill abandonó The Witcher

Cuando se dio a conocer que Henry Cavill abandonará el papel de Geralt of Rivia después de la tercera temporada de The Witcher, muchos señalaron que esto se debe principalmente a su regreso como Superman. Sin embargo, un nuevo reporte ha señalado que este bien podría no ser el caso.

De acuerdo con Deadline, fuentes anónimas han señalado que la razón por la cual Henry Cavill abandonó la producción de Netflix está relacionado con el calendario de producción, el cual es constantemente demandante, y requiere que el actor esté viajando a diferentes países.

Aunque por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Cavill o Netflix, el reporte también menciona que el actor solo firmó un contrato corto con la productora de streaming, por lo que el responsable de Superman señaló que este es el momento correcto para abandonar el papel.

Si bien no se descarta la posibilidad de que su regreso como Superman jugó un papel en esta decisión, parece que esta fue una decisión que el actor tomó desde hace tiempo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la salida de Henry Cavill de The Witcher aquí. De igual forma, el actor habla sobre regresar como Superman.

Nota del Editor:

Considerando que la producción de la segunda temporada de The Witcher estuvo plagada de varios errores, entre ellos contagios de COVID, no es una sorpresa que Cavill ya no tenga el interés de volver a hacer más veces de las necesarias. Solo nos queda esperar y ver qué dicen las fuentes oficiales.

Vía: Deadline