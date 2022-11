5 menospreciados juegos de Batman

Batman no solo es un gran icono de la cultura popular en general, sino también, uno de los rostros más reconocidos del gaming. Desde que dicho medio de entretenimiento nació, se han hecho distintos esfuerzos para construir experiencias que nos pongan en los zapatos de famoso caballero de la noche, algunas con malos resultados pero la verdad, la mayoría con algo qué aportar. Dentro de todas las propuestas que existen actualmente, hay algunas que definitivamente no han recibido el reconocimiento que se merecen, ya sea por una u otra razón. Con el objetivo de recomendarte títulos que tal vez no tenías en tu radar, acá te van cinco de ellos basados en dicho universo de DC que creemos, han sido altamente menospreciados a pesar de su gran calidad.

Batman Arkham Origins: Blackgate

En la era en la que el Nintendo 3DS y el PS Vita luchaban por el mercado de las portátiles, también se vivía la fiebre por los juegos de Batman Arkham. Con el objetivo de aprovechar todo esto, Warner decidió apostar por un juego de la serie precisamente pensado para llevar en las consolas antes mencionadas. De esa forma y de la mano de Armature Games fue que nació el sensacional Batman Arkham Origins: Blackgate, título que nos contaba otro episodio de la vida de esta versión de Bruce Wayne, uno que como su nombre lo indica, nos llevaría a la prisión de Gotham City para detener un grave problema. Lo interesante de este juego es que se presenta con una perspectiva 2.5D con una estructura de Metroidvania muy bien lograda. Si nunca le has dado la oportunidad a esta entrega, te recomendamos hacerlo en cuanto puedas.

The Adventures of Batman & Robin

La serie animada de Batman lanzada en los años noventa, es uno de los momentos favoritos de muchos de nosotros siempre que hablamos del caballero de la noche. Por supuesto, el éxito de dicha caricatura se extendió a más medios incluidos los videojuegos. Para ejemplo de lo anterior tuvimos a The Adventures of Batman & Robin con Konami detrás del desarrollo, lanzándolo para diferentes plataformas de mediados de los noventa. Nuestras recomendación va a ser que si en algún punto tienes la oportunidad, pruebes la versión de Super Nintendo, la cual, además de lucir espectacularmente bien gracias a un precioso pixel art que retrata muy bien el look & feel del material fuente, nos presenta un videojuego sumamente bien construido con mecánicas de plataformas y acción perfectamente pensadas.

Batman: The Brave and the Bold – The Videogame

A pesar de que como te contaba, la serie animada de los noventa marcó a toda una generación, eso no significó que Warner no quiera seguir renovando y experimentando con Batman dentro de las caricaturas. A finales de la primer década del siglo en curso conocimos a Batman: The Brave and the Bold, show de televisión que ponía al caballero de la noche en un tono más ligero y lo agrupaba con varias personalidades del universo de DC Comics. El éxito de dicho producto se convirtió en dos videojuegos verdaderamente interesantes que no muchos probaron. Por un lado tenemos uno para el Nintendo Wii y por el otro, también apareció una versión portátil para el Nintendo DS. Ambos títulos son verdaderamente fantásticos y nos regresan a un mundo 2D de plataformas y acción sumamente bien construido. Lo mejor de todo este asunto es que probablemente, estos títulos sean de los más accesibles de conseguir actualmente si de precios hablamos.

Batman Arkham Origins

El impacto que tuvo el trabajo de Rocksteady con la serie de Batman Arkham fue verdaderamente importante y hasta nuestros días, seguimos sintiendo sus secuelas. Dentro de todo el frenesí, Warner decidió que debía de sacar otro título cuanto antes, por lo que apostó por un estudio interno propio para el trabajo. Warner Montreal saltó al ruedo y bajo la plantilla del estudio que creó todo, nos presentó Batman Arkham Origins, título que además de desarrollarse en nochebuena, funcionaba como precuela de toda la saga, contándonos de los primeros meses de Bruce Wayne como Batman. Una de las cosas más interesantes de este juego es que apuesta por tener a villanos no tan conocidos de esta universo, permitiéndonos aprender bastante de él. La verdad es que nunca hemos entendido bien por qué el desprecio hacia este título, pues brilla intensamente en todo lo que intenta.

Gotham Knights

Últimamente, el mundo del gaming se ve envuelto en polémicas a la menor provocación. Para ejemplo lo que sucedió con Gotham Knights hace unos días, juego también hecho por Warner Bros. Montreal que tomó de muy mal humor a algunos, los cuales, no tardaron en descargar todo eso sobre el título. Ya si uno lo prueba, te topas con una fantástica experiencia de mundo abierto pensada para jugarse en solitario, claro, con la opción de trabajar junto con un amigo. La mala comunicación no le jugó a favor, pues muchos creen que estamos frente a algo como Marvel’s Avengers cuando para nada. Si eres de los que se ha dejado llevar un poco por las opiniones negativas de algunos, te diríamos que lo reconsideres, pues de verdad, se está entregando un juego a la altura que está terminando con la enorme sequía de juegos de Batman que hemos tenido que enfrentar en los últimos años.