Se revela ventana de estreno de The Batman 2

Pese al éxito que fue The Batman con críticos y el público en general, parece que la secuela aún está a varios años de distancia. Ante la complicada situación que se vive en Warner Bros., múltiples reportes aseguraban que esta cinta iba a ser cancelada. Aunque al final del día esto no resultó ser cierto, parece que Matt Reeves tiene un nuevo problema frente a él.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Variety, el cual habla sobre el estado actual de DC Films, se ha mencionado que Matt Reeves y Mattson Tomlin aún no han logrado entrar un guion para The Batman 2. Como consecuencia, se espera que esta secuela llegue a las salas de cine hasta principios de 2025, una ventana de estreno mucho más larga de lo que muchos esperaban.

Claro, por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Matt Reeves o Warner Bros. de que The Batman llegue hasta el 2025, pero considerando que por el momento no hay un guion, y DC Film se encuentra en el proceso de reestructuración, es probable que The Batman 2 se ve afectada en cierta forma por estos cambios.

Hasta el momento, solo sabemos que The Batman 2 contará una vez más con la dirección y el guion de Matt Reeves. Junto a esto, Robert Pattinson retomará el papel de El Caballero de la Noche. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá en un futuro. En temas relacionados, John Stewart será el personaje principal de la serie de Green Lantern.

Nota del Editor:

Esperemos que esto sea solo un caso en el que aún no hay un guion, y no tanto de que los nuevos planes de Warner Bros. y DC Films se estén convirtiendo en un problema para la producción. Esperemos tener más información al respecto lo más pronto posible.

Vía: Variety