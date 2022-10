Henry Cavill dejará de interpretar a Geralt De Rivia en la serie de The Witcher

Una de las series que más ha gustado en la plataforma de Netflix es The Witcher, programa que se enfoca en las aventuras de Geralt De Rivia, adaptando su personalidad tanto del libro como del videojuego. Parte de ese gran carisma que le ha gustado al público es por la interpretación que le da Henry Cavill, aunque no hay buenas noticias respecto al actor.

Oficialmente se ha anunciado hace muy poco que habrá una cuarta temporada del show, pero que ahora Cavill no va a regresar como el querido personaje, incluso ha dejado un mensaje para los seguidores que siguen su trabajo. No está de más comentar, que Liam Hemsworth será su reemplazo oficial para encarnar a tan importante encarnación.

Aquí su mensaje:

Esto es lo que comentó Hemsworth al respecto:

Como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita asumir las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher.