Juegos importantes o memorables hay un montón, sin embargo, creemos que muy pocos al nivel de Castlevania: Symphony of the Night, el cual, no solo vino a cambiar para siempre a la serie la que pertenece, sino que ratificó a todo un subgénero que actualmente es uno de los más explotados. En nuestro nuevo video recordamos a esta auténtica página dorada de los videojuegos.