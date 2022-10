Review – Call of Duty: Modern Warfare II

Desde hace algunos días atrás se dejó caer una gran oleada de lanzamientos de videojuegos, los ejemplos más claros fueron la llegada de Gotham Knights, Bayonetta 3, Dragon Ball: The Breakers, entre otros que nos han mantenido ocupados a los videojugadores. Sin embargo, un año no puede denominarse así como “un año” sin el juego tradicional de disparos por excelencia, Call of Duty. Por esa razón, el segundo juego del reboot de la saga de Modern Warfare ha aparecido para tratar de cautivar a los fanáticos de años y también abordar a los que nunca en su vida probaron un videojuego de la marca. Y es que el éxito de la misma no se demerita para nada, dado que por algo se ha mantenido entre lo más seleccionado por los usuarios en el tema competitivo.

No está de más mencionar, que Modern Warfare II original fue una innovación para cuando salió, incluso es el favorito de muchos y nada ha llegado para quitarle dicho puesto del pedestal. Aún así, quienes alguna vez disfrutaron estos juegos con toda su alma le han perdido cariño debido a que los desarrollos suelen ser muy cortos y por ende, los cambios son escasos, siendo básicamente el mismo título que se vende cada año. Y bien, así hemos llegado al día en que finalmente Call of Duty: Modern Warfare II (2022) se nos ha presentado, esto con una campaña que promete volver a las viejas glorias de la marca. A eso se le suma el tan esperado online, pues básicamente es lo que los jugadores actuales quieren evaluar antes de hacer la compra de su respectiva copia. Sobre todo quienes buscan entrar a un equipo de eSports dedicado al título de turno.

Vale la pena mencionar, que la reseña que están leyendo a continuación es la de alguien que no está tan acostumbrado a la franquicia de disparos, pues el último juego que probé de esta saga fue Black Ops II. Entonces, si hay algún detalle que haya dejado pasar por alto, desde este momento le ofrezco una disculpa anticipada a todos los fans que no se han perdido una sola entrega de los shooters.

Con todo el contexto ofrecido, es hora de repasar aspecto por aspecto este videojuego, iniciando por su campaña, historia, jugabilidad, modos online y los aspectos de rendimiento. Todo con el fin de darles a conocer si vale la pena gastar los $60 dólares que está costando, o si quizás vale más la pena esperar hasta una buena rebaja de precio, concretamente hasta la mitad de su cifra completa.

Prepara tu escuadrón de solados, equipo de élite, mejores armas contra mercenarios y por supuesto, la actitud de superhéroe clase B. Pues nos vamos a adentrar de lleno en Call of Duty Modern Warfare II mediante una Atomix Review, en la que veremos si es el juego que podría considerarse como digno sucesor del original, o si tal vez es otra decepción como muchas otras que ha entregado la franquicia a los más aguerridos dentro de este género.

Así se siente México en la piel

Lo primero que vamos a repasar de Call of Duty: Modern Warfare II es su historia, misma que nos cuenta una nueva travesía para Task Force 141, misma en la que se conocer la existencia de algunos misiles terroristas. Mismos que estando en manos equivocadas, podrían desatar el caos a nivel mundial, pues podrían utilizarse en al algún punto para atacar a Estados Unidos, algo que se debe impedir a toda costa.

Para eso la CIA y el general conocido como Shepherd tendrán que recurrir a un escuadrón de élite para solucionar todo, y como no podría ser de otra forma, llaman a Ghost, Soap, Price y Gaz, esto con el fin de que deshabiliten los misiles y coloquen a su país en seguridad máxima. Pero para eso, nuestros héroes se van a dividir, dado que los acontecimientos no se llevan a cabo en una sola parte del globo.

Y es que en ocasiones las misiones los van a dirigir a Estados Unidos, las costas de España, Ámsterdam, y por supuesto, México, sitio donde los personajes se van a unir con las fuerzas especiales para lograr su objetivo, Hassan, uno de los principales responsables de la trama. Y no de está de más comentar, que se tendrán los típicos enfrentamientos contra cárteles, en los cuales solo los más rápidos podrán sobrevivir.

Todo se acompaña con momentos clásicos y exagerados de películas Estadounidenses de acción, con muchas explosiones, persecuciones en autos, carreras cronometradas contra la autodestrucción y demás situaciones divertidas. Después de todo, este tipo de juegos normalmente no se toman nada en serio, y esta entrega afortunadamente no es la excepción.

No es la gran historia la que nos vamos a encontrar por delante, ni tampoco busca ser trascendente, hasta la podemos tachar de predecible y sin mucha originalidad, aún así me pareció divertida por increíble que lo parezca. Eso es gracias a los diálogos que tienen los personajes, con frases irónicas, cómicas y con la cordialidad que tienen entre ellos.

Para los que ya los conocen, seguro les alegra verlos otra vez reunidos después de la última jornada de misiones, y verlos interactuar en escenarios Mexicanos es mucho más interesante. Ya que al platicar con aliados del país, aprenden nuevos modismos que al escucharlos se escuchan de lo más extraños pero simpáticos, digamos que la historia es tan simple y clase B que eso la convierte en buena.

Eso sí, para los videojugadores que busquen la seriedad total no la van a encontrar aquí, sí, hay momentos donde las cosas se tornan un tanto más complejas, pero la mayoría del tiempo son diálogos que quieren desenfadarse de los estragos del terrorismo y la guerra. Con esto nos dicen claramente que solo es un juego de disparos que busca ser un escape, no algo que quiera influir directamente ni dar un discurso.

Hace mucho que no jugaba algo similar, supongo que por eso no me pareció molesto, pero si cada entrega es lo mismo, ahora imagino por qué los jugadores habituales ya están hartos de no contar con algo más fresco.

Una campaña con sus altas, bajas y más detalles

Lo primero que toqué al probar Call of Duty: Modern Warfare II fue claramente la campaña, misma que nos pone en la clásica jugabilidad que todos conocen de hace años atrás. Con misiones separadas en las que debemos llegar de un punto a otro para superarla o que también nos pone un objetivo como derrotar a un NPC, entre más detalles.

Eso es algo que se mantiene intacto, pero esta entrega hace que ese factor repetitivo no se sienta tan fuerte, dado que pasaremos de momentos totalmente frenéticos, a otros más cautelosos, a unos de total sigilo, incluso en los que vamos a servir de soporte. Por lo que divertirse no va a costar demasiado trabajo para los nuevos y viejos jugadores.

Durante las partidas clásicas vamos a manejar al héroe de turno, ya sea Soap o Gaz, quienes contarán con los movimientos característicos de la serie, pues podemos disparar, golpear cuerpo a cuerpo, agacharse, correr y más habilidades que los fanáticos ya conocen. Solo que se sienten ahora lo bastante fluidas como para ser un baile muy bien ensayado, y eso se debe a que memorizarse los controles no es complejo.

Por su parte, el catálogo de armamento es de lo más variado, hay una buena cantidad de armas diferentes, mismas que van desde pistolas sencillas, metralletas, escopetas, lanza cohetes y mucho más. Eso da una buena oportunidad para adaptarse a las mismas, pues dominar todas las herramientas es difícil de lograr, sobre todo las que tienen largo alcance.

Como mencioné, la finalidad de la campaña es mantenernos entretenidos y vaya que cumple con su cometido, con momentos en los que pasamos a misiones sigilosas, otras de supervivencia, unas de total acción. A eso le sumamos cuando debemos ser el auxiliar de algún personaje disparando desde un helicóptero y revisando las cámaras de seguridad.

Todo esto nos habla de la versatilidad que Infinity Ward le agregó a este lanzamiento, pues misiones en las que se deba estar disparando todo el tiempo llegan a aburrir. Pero si pasamos por momentos en los que debemos infiltrarnos , valernos con materiales para fabricar navajas, incluso nadar para que no nos descubran dan un aire fresco, algo que seguramente los fans van a agradecer.

Eso sí, la duración de la campaña es corta, aproximadamente entre seis y siete horas, pero para los parámetros de la franquicia, supongo que ya es algo normal, después de todo es un juego que tiene como atracción principal el modo de multijugador en línea. Aunque se nota bastante que esta aventura contra grupos terroristas se quiere manejar como un producto individual.

Sinceramente es un instante disfrutable en cuanto a mecánicas e historia, pero si tú estás planeando gastar el precio completo solo por la campaña, te diría que vas por el camino equivocado. Es una buena experiencia, pero no justifica utilizar $60 USD o más para después dejar el juego botado en la estantería y nunca más volverlo a tocar.

Eso sí, su elemento de rejugabilidad está en la dificultad, misma que se puede cambiar en cualquier momento, aunque para quienes ya conozcan la franquicia como la palma de la mano, no van a tener problema por terminar las cosas en el nivel más alto. En cuanto para quienes no tengan tanta experiencia, recomiendo ir por la opción de en medio.

Modos multijugador para aventar al cielo

Pasamos a la sección por la cual muchos usuarios se va a hacer con su copia de Call of Duty Modern Warfare II, el multijugador, y debo decir que seguramente van a quedar complacidos con el resultado. Eso se debe a que hay varias modos en los que los usuarios pueden accesar, ya sea con algunos sencillos como en el que junte 30 kills gane, hasta otras más interesantes.

Por su parte, uno que me agradó bastante fue el de punto caliente, mismo en el que debemos movernos por los mapas y debemos permanecer en una especie de base para acumular puntos. Esto también pasa con el modo dominación, en donde hay tres áreas a conquistar y hay que permanecer en pie en las mismas para juntar un total de 200 puntos y ganar.

También hay algunos modos en los que se puede jugar de manera cooperativa, esto con el fin de obtener recompensas en formas de potenciadores así como más personajes. Por lo que si eres un coleccionista, será mejor que reclutes a un amigo para poder terminar estas misiones y obtener lo que estás buscando con saciedad.

A pesar de que hay puntos positivos, siento que añadir muchos modos en línea podría ser abrumador, sobre todo para los usuarios que recién se unen a la franquicia de shooters. Realmente solo me quedé probando el de tercera persona en punto caliente, los demás me parecieron bastante similares entre sí,, por lo que me aburrí al poco tiempo.

No obstante, para quienes ya estén acostumbrados a estos juegos, seguramente va a ser como un buffet en el que no sabes por qué platillo empezar. Eso significa, esto no va dirigido tanto a un público en general, sino a los jugadores que ya saben a lo que van. Personalmente, me entretuve mucho más en la campaña.

Gráficos con poderío y música que da inmersión a la acción

Call of Duty: Modern Warfare II podrá tener su propio apartado de defectos, pero algo que le debo resaltar son sus gráficos, dado que es una entrega que refleja lo bien que se le da al equipo de desarrollo crear entornos realistas. A eso se le suman las caras de los personajes, mismas que con cada entrega lucen más genuinas y expresivas.

Claro, hay algunos detalles como texturas que pueden verse algo desagradables, pero eso solo es si nos ponemos muy exquisitos y le ponemos el zoom al máximo, más allá de eso no es muy molesto. En cuanto a las sombras, también algunos pop-ins un tanto raros, pero pasa pocas veces, sobre todo en los escenarios con la luz del día.

En cuanto a los reflejos del agua y visión dentro de la misma es muy bueno, ya que se puede sentir el agua recorriendo el cuerpo cuando emergemos de las profundidades con el personaje que utilizamos. Esto también va en los momentos que nos marean con las granadas lacrimógenas, o que vemos una granada explotar frente a nuestras narices y derribarnos. En general, todo está muy bien en cuanto a gráficos, pero pudieron ser mejores, dado que estos juegos siguen saliendo para la anterior generación.

El rendimiento por su parte no está nada mal, en ningún momento logré percibir con total notoriedad que los cuadros por segundo del movimiento cayeran, incluso cuando hubiesen muchos enemigos en pantalla. No obstante, los pequeños momentos de lag se hicieron presentes en la parte del online, pero eso es más culpa del internet, eso es lo que llegué a notar.

Por su parte, la música del videojuego es algo que cumple de manera decente, realmente no hay temas musicales que se te queden en la mente, pero está claro que se introducen en los momentos adecue dos. Pues durante un asalto las notas son intrigantes, en una persecución nos instan a correr y en el sigilo los sonidos llegan a ser sutiles.

Claro, los temas cantados que se utilizan en los créditos van muy orientados a ser latinos, con cantantes conocidos del entorno, personalidades que suenan de lo más alto en el mundo del streaming de música. También está la colaboración con el corrido que la Banda MS metió en el juego, no soy fan de este música pero va my bien de la mano con el tema de los narcos, eso es algo que no se puede negar.

Entrega que solo va dirigida a los más fans

En conclusión, Call of Duty: Modern Warfare II contiene todos los elementos clásicos de la franquicia, pero que incorpora sutiles detalles que van a dejar a los fans enganchados al control, por lo menos en su campaña principal. Eso bajo el punto de vista de alguien que puede considerarse ajeno a la franquicia de disparos en primera persona.

Entonces, como usuario nuevo en la franquicia, ¿pagaría el precio completo? Realmente no, pero eso por que su multijugador no logró engancharme del todo, a pesar de contar con muchos modos de juego. Si la campaña tuviera un costo individual de $30 USD, sin problema me aventuraría a hacer el gasto apropiado.

En pocas palabras, es un juego que se queda dentro de lo decente, no es para nada la octava maravilla del mundo, pero tampoco se puede interpretar como un desastre que dejará indiferente a los usuarios, sobre todo a los más fanáticos. La próxima entrega debe de comprometerse a entregar un producto digno de la nueva generación de consolas, pues pareciera que PS4 y Xbox One están limitando de alguna manera.

La versión que utilizamos para esta reseña es la de PS5.