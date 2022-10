Review – Bayonetta 3

Durante el primer año del Switch, tanto Nintendo como varios desarrolladores revelaron una serie de experiencias con la promesa de enriquecer el catálogo de esta consola. Títulos como Splatoon 2, Super Mario Odyssey y The Legend Of Zelda: Breath of the Wild fueron las grandes propuestas de la Gran N para su pieza de hardware. De igual forma, durante 2017, Atlus reveló Shin Megami Tensei V, Grasshopper Manufacture anunció Travis Strikes Again: No More Heroes e insinuó una tercera entrega, Retro Studios estaba por tomar el control del desarrollo de Metroid Prime 4 y, sobre todo, PlatinumGames confirmó que Bayonetta 3 sería una realidad. A lo largo de los últimos años, algunos de estos títulos se hicieron realidad, mientras que muchos siguen esperando el resto. Si bien la siguiente aventura de Samus sigue siendo todo un misterio, estamos a solo unos días de que Cereza y compañía regresen a nuestras vidas.

Durante cinco largos años, muchos nos preguntamos qué estaba sucediendo con Bayonetta 3. En este lapso de tiempo, PlatinumGames nos entregó juegos como Astral Chain, el cual solo nos emocionó más por ver a la bruja de este estudio una vez más. Sin embargo, la comunicación fue escasa, e incluso muchos pensaron que este proyecto ya se había cancelado. Afortunadamente, este nunca fue el caso y, después de una controversia relacionada con la actriz principal de esta serie, Bayonetta 3 está a solo unos días de distancia de todos los que han sido fanáticos de esta franquicia desde su concepción en la época del Xbox 360.

Es así que ya tuve la oportunidad de jugar y acabar el nuevo trabajo de PlatinumGames, el cual llega a cerrar un año bastante complicado para la compañía, en donde fuimos testigos del fracaso de Babylon’s Fall. Sin embargo, considerando el pedigrí del estudio, y tomando en cuenta que esta es una de sus propiedades más exitosas, hay un gran grupo de personas que nunca dudaron de la calidad de este trabajo. ¿Es Bayonetta 3 el juego que tanto hemos esperado? ¿Esta entrega logra ser tan caótica, divertida y emocionante como sus dos antecesoras? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Una verdad absoluta

Si bien Bayonetta 3 es una secuela en donde no necesitas jugar las dos entregas pasadas para comprender los eventos que PlatinumGames nos presenta en esta ocasión, este título en ningún momento se detiene para explicar quién es nuestra protagonista, cuáles son sus poderes, ni qué relación tienen los personajes entre ellos. Afortunadamente, la historia sigue la filosofía de “muestra, no digas”, por lo que estas cuestiones son resueltas a lo largo de la aventura con tan solo prestar atención. Explícitamente, en ningún momento se dice quién es Bayonetta, pero por medio de las diversas interacciones y líneas de diálogo, esto queda más que claro.

Después de pelear contra las fuerzas del cielo y el infierno, el mundo es amenazado por un peligro multiuniversal. Lo que comienza como un día cualquiera en la vida de Bayonetta y compañía, rápidamente se convierte en una batalla en contra de una entidad conocida como Singularidad, la cual busca la destrucción de todos los universos. Afortunadamente, Cereza no va a permitir que esto suceda. Con la ayuda de Jeanne y Viola, una nueva bruja, nuestras tres heroínas se embarcan en una aventura que las llevará a explorar diferentes mundos, todo con el objetivo de encontrar la forma de ponerle un fin al villano en turno.

Aunque parece que hoy en día el concepto de múltiples universos ya no es tan interesante como lo fue hace un par de años, Bayonetta 3 logra hacer que este concepto se mantenga fresco gracias a un muy buen manejo de este tema. A lo largo de la aventura podemos visitar diversas locaciones como el Cairo, Nueva York, Japón, China Imperial y más. Cada nuevo mundo no solo ofrece un par de niveles interesantes y dinámicos, sino que nos dan la oportunidad de conocer a versiones alternas de nuestras protagonistas. Es sumamente divertido y emocionante ver con qué Bayonetta nos encontraremos a lo largo del viaje y, si bien sus personalidades son básicamente las mismas entre ellas, esto no es un problema, ya que el carácter de esta bruja sigue siendo el mismo que nos atrapó hace ya un par de generaciones atrás.

Pese a que cada situación en la que nos encontramos está llena de adrenalina y hace que en todo momento estés al filo del asiento, al final del día, Bayonetta es la estrella. La bruja sigue siendo tan carismática como siempre, y su alto nivel de sexualidad no solamente es usado como una forma de atraer la atención de todo un público, sino que es una herramienta para empoderarla, que va acorde con sus habilidades, y es un sello distintivo en este mercado.

La escala de la aventura en esta ocasión es extraordinaria. El juego constantemente nos ofrece algo completamente nuevo que logra romper con la monotonía, y nos mantiene pegados al control en todo momento. Aunque esto se puede apreciar especialmente en el gameplay, la historia también cuenta con una serie de secuencias y situaciones que logran darle una gran variedad a la aventura. Si bien Bayonetta es la protagonista, y la seguimos durante la mayor parte del tiempo, también contamos con segmentos enfocadas en Jeanne, quien tiene una trama de espías inspirada en Lupin III y Misión Imposible. Junto a esto, Viola, al ser el nuevo personaje, no solo cuenta un énfasis en mostrarnos una perspectiva diferente a la de Cereza, sino que tiene que cargar con el mayor peso emocional en esta ocasión.

Viola es un gran personaje. Al ser una adolescente, esta bruja logra ofrecer una perspectiva totalmente diferente a la de Bayonetta y Jeanne. En lugar de ser alguien que siempre se mantiene en control, la chica es temperamental y tiene problemas al expresar sus verdaderas emociones. Junto a esto, su estilo de rockera juvenil es más que bienvenido y logra ofrecer una nueva faceta en distintos niveles, y no puedo esperar para ver qué tiene preparado PlatinumGames para esta heroína en un futuro. Desafortunadamente, parte de lo que representa Kitty, como la ápoda Cereza, no tiene el peso que debería, y no es sino hasta los últimos momentos del juego que su potencial se deja ver.

Al final del día, Bayonetta 3 es un fantástico viaje que todos los fans recordarán por el resto de sus vidas. PlatinumGames ha logrado presentarnos una historia que logra usar el tema del multiverso de una forma que se siente familiar y al mismo tiempo es capaz de sorprendernos con algunas de las situaciones que tiene para nosotros. Bayonetta es tan carismática como siempre, y la inclusión de Viola no solo le inyecta sangre joven a la serie, sino que se posiciona para tomar un rol mucho más grande en una futura entrega. Es algo que todos pueden disfrutar, ya sea que sean fanáticos desde el primer juego, o esta sea la primera vez que interactúan con estos personajes.

Más que solo una realidad

Han pasado cinco años desde que el Nintendo Switch llegó al mercado, y actualmente nos encontramos en un periodo en donde los desarrolladores saben exactamente con qué tipo de hardware están trabajando. Es así que ya no es una gran sorpresa ver que un juego sea capaz de verse y correr de una forma sumamente positiva. Este es el caso de Bayonetta 3, el cual logra ofrecer una de las mejores experiencias que esta plataforma tiene para nosotros.

Una vez más, el diseño de Bayonetta ha cambiado. Si bien su traje sigue conservando la esencia que hemos visto desde el título original, en esta ocasión se nos presenta una evolución que agrega más detalles, que tal vez muchos no lleguen a notar de forma inmediata, pero una vez que los vean, ya no los podrán ignorar. Junto a esto, su cabello, un elemento sumamente distintivo del personaje, está integrado de mayor forma con su vestimenta. Es así que las trenzas juegan un papel fundamental en la manera en la que nuestra protagonista se ve. De igual forma, gracias a una serie de opciones estéticas, es posible modificar el color de diversos elementos, y cada combinación posible da como resultado un estilo único. Si bien el negro clásico sigue siendo la mejor elección, ver a Cereza con una mata rosa y un vestido amarillo es algo que, pese a lo que uno podría pensar, luce muy bien.

Además de Bayonetta, el resto del elenco que ya conocemos cuenta con un par de cambios en su diseño que logran representar el paso del tiempo, así como sus posiciones en este mundo. Sin embargo, es Viola quien se roba la atención, ya que parece sacada de un disco de Paramore. Esto no es algo negativo, sino un gran complemento. La chamarra de cuero, su playera de banda indie, y maquillaje logran hacer que resalte, y es un elemento que logra combinarse a la perfección con su personalidad.

Junto a todos los personajes, Bayonetta 3 nos da la oportunidad de recorrer diferentes ciudades, y si bien cada una se encuentra en un estado deplorable, aún conservan su esencia, y PlatinumGames es capaz de ofrecernos varios recorridos llenos de adrenalina. Por ejemplo, en la China Imperial podemos explorar la Gran Muralla China, y la sensación de recorrer una enorme estructura es algo que se logra transmitir a la perfección. De igual forma, en Japón visitamos diferentes templos, lo cual se logra ser un buen contraste con la ciudad moderna que está en llamas. Cada locación es un deleite, y siempre es interesante ver en qué tipo de situaciones nos pone el juego a lo largo de la aventura.

Sin embargo, hay un elemento en particular que no llega a ser tan bueno como el resto, y se trata del diseño de los enemigos. Al dejar de lado a los ángeles y demonios, Bayonetta 3 nos presenta a unas armas biológicas que lucen muy similares entre ellas. Aunque hay diferentes diseños, todos cuentan con los mismos colores, e incluso hay un par de unidades que lucen sumamente idénticas. Afortunadamente, los jefes logran resaltar al ser una fusión de criaturas mitológicas y enemigos creados por la mano del hombre. Un gigantesco gorila, un dragón chino y kaijus son solo algunos de los casos más sobresalientes de todo lo que se nos presenta.

Mientras que el diseño de los enemigos deja mucho que desear en una serie de apartados, son los diferentes demonios que Bayonetta puede invocar, los que se llevan una gran ronda de aplausos. Aquí no solo encontramos una bestia inspirada en Godzilla, y un sapo que es capaz destruir monstruos con su voz, sino que un tren embrujado y más se encuentran en nuestro arsenal, y no solo son tan locos como te los puedes imaginar, sino que cada uno proporciona un arma específica que le da a nuestra heroína una transformación única que va acorde con su invocación.

Junto al fantástico apartado visual, Bayonetta 3 es un juego que corre de maravilla. Si estabas preocupado de encontrarte con un título que no pudiera manejar siquiera los 30fps, pues no tienes de que temer, ya que esta entrega nos ofrece 60fps estables en todo momento. En ningún momento vi que este número descendiera, y es espectacular que esto se mantenga intacto en todo momento. Por su parte, en el modo dock podemos esperar una resolución de 1080p, y en portátil el ya clásico 720p. Esta es una de las mejores experiencias en Switch, y PlatinumGames son los únicos capaces de ofrecer algo de esta magnitud a esta escala.

Bayonetta 3 es un deleite visual en todo momento. Es un viaje que nos da la oportunidad de recorrer diferentes locaciones que, si bien la mayoría son ciudades destruidas, cada una cuenta con una temática única que hace que cada viaje nunca se vuelva monótono. Junto a esto, los personajes que ya conocemos cuentan con un diseño que representa una evolución en su carácter, y la inclusión de Viola le da un toque juvenil a esta experiencia. De igual forma, es increíble ver que un título del Switch sea capaz de correr a 60fps y 1080p, en dock, en todo momento. PlatinumGames, una vez más, es capaz de sacarle todo el jugo a esta consola.

Let’s dance, boys!

Las conversaciones en torno a Bayonetta 3 en los últimos días han sido controversiales. Después de dos entregas en donde Hellena Taylor se encargó de interpretar a la bruja de la serie, hace tiempo se reveló que Jennifer Hale ahora tendría la responsabilidad de este papel. Aunque todo lo que rodea a este tema es válido, y bien podría jugar un papel en la decisión de compra de una persona, al final del día, lo que para muchos tiene un mayor peso es la calidad de este trabajo. En este sentido puedo decir que Hale es una digna Cereza.

Antes que nada, es importante mencionar que la distinción entre las dos actrices es notorio. Por un lado, es bueno ver que Hale no está tratando de imitar el trabajo de su predecesora, lo cual le da una clara identidad a esta entrega, aunque también puedo entender a todos los que no sean tan amables con este cambio. La nueva voz tiene un acento británico más marcado, aunque conserva mucho de los manerismos y el tono sensual que tanto caracteriza a este personaje. No es algo malo, aunque tampoco lo llamaría completamente bueno, es un cambio sumamente interesante al que todos los jugadores deberían de darle una oportunidad.

Por su parte, el resto del elenco no ha sufrido algún tipo de cambio, por lo que personajes como Jeanne, Rodin, Luka y Enzo siguen sonando tal y como los recuerdas. Ahora, a esta agrupación se le suma Viola, a cargo de Anna Brisbin, quien hace un gran trabajo al darle vida a un personaje sumamente carismático que logra ofrecer una interpretación que contrasta de gran forma con el resto de los personajes. Estamos frente a una joven que es nueva para este mundo, por lo que rara vez logra conservar la calma en las situaciones en las que se encuentra, y esto es justamente lo que debe de ser.

Junto al gran trabajo de voz, la serie de Bayonetta siempre se ha caracterizado por ofrecer soundtracks de primer nivel, en donde encontramos una gran combinación de pop y jazz. En esta ocasión, múltiples compositores se han encargado de ofrecernos el mejor trabajo que esta franquicia tiene para nosotros. En todo momento se puede apreciar la tonada perfecta para cada una de las situaciones en la que nos encontramos. Las clásicas canciones con voz están de regreso para acompañarnos en algunas de las situaciones más emocionantes de esta entrega, y en esta ocasión contamos con un elemento especial que eleva este trabajo.

Gracias a que visitamos múltiples locaciones, cada una con una temática diferente, el soundtrack se nutre del uso de una serie de instrumentos especiales. Los casos más notorios provienen de China Imperial y el Cairo, en donde se pueden apreciar el uso de gongs, nays, laúdes y qanuns, entre otros. Aunque uno podría pensar que esto no se logra combinar con el estilo característico de la serie, la realidad es que tenemos frente a nosotros uno de los apartados más complejos en la serie, y que vale mucho la pena escuchar con los mejores audífonos posibles, o con una bocina lo suficiente poderosa para poder disfrutar tanto de este apartado, así como del trabajo de voz y el diseño sonoro, los cuales en más una ocasión compiten por la atención de tus odios.

Aunque claramente el debate de la actriz de voz es algo que ha creado una división en la comunidad, hay que recordar que Bayonetta 3 es más que solo Hellena Taylor, y el trabajo que el resto de los actores ha invertido da como resultado una experiencia de primer nivel, en donde no encontrarás algún tipo de interpretación que no vaya de acuerdo al tono ya conocido de la serie. Junto a esto, las diversas composiciones a las que somos expuestos logran ofrecer el mejor soundtrack de toda la franquicia, esto gracias a una fusión entre lo que ya conocemos, y el uso temático de diversos instrumentos que aparecen justamente cuando se les necesita.

Let’s hit the climax!

PlatinumGames son los reyes de los juegos de acción modernos. No hay duda alguna. Desde el primer Bayonetta, pasando por Metal Gear Rising: Revengeance, hasta NieR: Automata. Aunque han tenido un par de baches en el camino, con Babylon’s Fall siendo su fracaso más reciente, la nueva entrega en la serie de la bruja demuestra una vez más la maestría que este estudio posee al momento de crear experiencias que son capaces de mostrarnos lo mejor que este género tiene para nosotros.

Bayonetta 3 es una montaña rusa, pero una en donde solo contamos con un par de momentos para reposar antes de una vez más experimentar toda la adrenalina de las grandes curvas y giros por las que estas atracciones son amadas por cientos de personas. Lo mejor de esto, es que esta entrega no solo cuenta con los ya clásicos segmentos en donde la acción llega a niveles que uno creía posible, sino que también nos ofrece la suficiente variedad en estilos de juego para que nunca te llegues a cansar de estar con la emoción al máximo en todo momento.

Esta entrega cuenta con tres personajes jugables. El primero de estos, y con quien pasarás la mayor cantidad de tiempo, es Bayonetta. En esta ocasión, la bruja es tan ágil y poderosa como la recuerdas. Gracias a que ya tuvimos dos entregas protagonizadas por ella, este título no está enfocado en reintroducirte lentamente a cada una de sus habilidades y movimientos. En su lugar, PlatinumGames se ha encargado de expandir sustancialmente todas las herramientas que están a nuestra disponibilidad para ofrecernos una experiencia de juego de primer nivel, la cual es adictiva, y le proporciona diferentes estilos a todos los jugadores.

En todo momento, Bayonetta puede hacer uso de dos armas diferentes, esto dentro de una selección bastante grande, en donde encontramos pistolas, yoyos, lanzas, mazos y más. Aunque cada una funciona con los mismos fundamentos, es decir, patadas, golpes y disparos a distancia, así como una extensa lista de combinaciones; la velocidad, alcance y ritmo logran ofrecen la suficiente variación para experimentar constantemente. Al igual que la misma Bayonetta, tus manos bailan y el control es el escenario principal. Claro, apretar botones sin sentido o llevar a cabo el combo básico también es efectivo, pero es la forma en la que puedes hacer uso de todas las herramientas lo que hace al combate adictivo.

Junto a esto, Bayonetta tiene dos habilidades especiales. La primera de estas es la posibilidad de invocar criaturas gigantes que tú mismo puedes comandar, las cuales incluso tienen una buena lista de combos a su disposición, aunque esto hace que sea imposible controlar a la bruja. Cada uno de los demonios que puedes usar en combate son criaturas imponentes que no solo dejan esto en claro con el enorme tamaño que poseen, sino que también son ridículas, en un buen sentido. Por ejemplo, Madama Butterfly es un humanoide que se asemeja mucho a nuestra protagonista. También tenemos acceso a Baal, una rana que se especializa en envenenar a sus enemigos, así como Phantasmaraneae, una araña capaz de escalar cualquier pared, detener el movimiento de sus contrincantes, y lanzar bolas de fuego.

Al igual que Bayonetta, cada invocación funciona con las mismas bases en el combate, aunque, una vez más, todas se sienten únicas en su peso, velocidad y combos que pueden llevar a cabo. Lo mejor de todo, es que puedes mezclar las poderes de Cereza y el de estas criaturas, lo cual resulta en batallas caóticas en donde cada botón en el control es usado efectivamente. Gracias a que estos monstruos están limitados a una barra de magia, es imposible abusar de ellos, y se convierten en una herramienta más a nuestra disposición. Por si fuera poco, estas entidades maléficas también tienen una función al momento de la exploración, ya que sus distintas habilidades son usadas para crear algún camino necesario para avanzar por un nivel, o para encontrar algún secreto.

Junto a esto, Bayonetta aún tiene en su arsenal el famoso Witch Time. Esta habilidad se activa cuando esquivas un ataque enemigo en el momento correcto. Si logras hacer esto de forma efectiva, el tiempo se detendrá momentáneamente, dándote la oportunidad de golpear a tu contrincante sin algún tipo de repercusión. Aunque con las unidades normales esto no es algo completamente requerido, los jefes te pedirán una maestría de este poder, ya que esta será la única forma de derrotarlos efectivamente.

Tomando todo esto en consideración, Bayonetta 3 tiene para nosotros uno de los mejores sistemas de combates que ha creado PlatinumGames. Cada arma es única en diferentes aspectos, e incluso cuentan con un finisher distintivo. Las invocaciones ofrecen una extensión de los movimientos básicos, pero a gran escala, y lo mejor es que es posible usarlos dentro de un combo para causar más daño. El Witch Time sigue siendo tan útil como siempre. Junto a esto, la bruja tine acceso a un árbol de habilidades que amplia todas las opciones a su disponibilidad. Es impresionante ver las diversas capas que tiene el gameplay, y lo mejor de todo es que ya sea que estás usando todo lo que tienes a tu disponibilidad, o solo ejecutando el mismo orden de botones una y otra vez, te vas a divertir mucho.

Si bien el combate se ha refinado un punto sin igual, las situaciones en las que nos encontramos también han evolucionado a un nivel que uno podría considerar ridículo en el buen sentido, y PlatinumGames no deja de sorprender con cada uno de los escenarios que nos presenta. Por ejemplo, el juego comienza con una batalla en un gigante yate mientras la ciudad de Nueva York es consumida por un tsunami, y tenemos que pelear contra un pulpo enorme. En Japón tomamos el control de Gomorrah mientras saltamos de edificio en edificio en una secuencia acompañada de una de las mejores canciones en todo el juego. Siempre es divertido ver qué idea tan alocada nos presenta esta aventura.

Lo mejor de todo, es que Bayonetta 3 aún tiene mucho más para nosotros en la forma de dos personajes jugables adicionales. El primero de estos es Viola, quien funciona bajo las mismas bases de Cereza, pero con la diferencia de que no tenemos un gran catálogo de armas e invocaciones a nuestra disposición. La nueva bruja solo posee una katana, con un enfoque en cargar ataques dejando presionado un botón. Junto a esto, ella cuenta con un demonio único, y lo interesante es que aquí sí podemos movernos y hacer uso de nuestros puños al mismo tiempo. Mi única queja es su Witch Time.

Si bien Viola es capaz de esquivar todos los ataques posibles, ella tiene que hacer un parry con su katana para activar el Witch Time, el cual exige una mayor precisión en comparación con Bayonetta, lo cual provoca que en múltiples ocasiones simplemente reciba daño en lugar de llevar a cabo esta acción. Este no es un caso en donde el sistema de combate no funcione, sino que Cereza nos acostumbra a cierto ritmo, y esta nueva bruja nos pide tener otro un poco diferente en este sentido. Fuera de esto, su participación se siente como un aire fresco que tiene el protagonismo adecuado.

Tanto Bayonetta como Viola tienen niveles que se dividen en zonas de exploración y combate. Cada capítulo de la historia es bastante lineal con sus objetivos principales, pero cuenta con una serie de misiones secundarias que nos recompensas con ítems para mejorar la salud y la magia de nuestras protagonistas, así como algunos coleccionables y dinero que se usa para expandir nuestras opciones cosméticas. Es así que la curiosidad es algo que es recompensado constantemente.

Es importante mencionar que esta entrega tiene una división muy marcada entre combate y exploración. Hay muy pocos momentos en donde estas dos se mezclan, y en la mayoría de los casos tendrás una pelea, o verso como se le conocen en este juego, y seguido una sección en donde podrás recorrer diferentes zonas, y buscar algún extra antes de avanzar con la historia. Afortunadamente, el diseño de niveles ofrece una serie de espacios en donde puedes hacer uso de tus diferentes habilidades para encontrar secretos y hacer algo más que solo moverte en una línea recta.

Por último, Jeanne también es un personaje jugable. Sin embargo, estos niveles son muy diferentes, ya que en lugar de ofrecer el caótico y emocionante gameplay que encontramos con Bayonetta y Viola, esta bruja protagoniza una serie de misiones de infiltración sidescrollings, en donde el combate cuerpo a cuerpo se debe de evitar, y el enfoque está en escabullirse para derrotar enemigos de forma sigilosa. Al igual que las secciones de Viola, este estilo de juego es un cambio que se aprecia por lo diferente que es. Junto a esto, cada una de estas zonas es relativamente corta, ofrece una serie de incentivos para explorar, y es una variación que se siente como un digno descanso de la acción que encontramos en el resto de la aventura.

Bayonetta 3 es una experiencia repleta de momentos memorables. PlatinumGames ha sido capaz de crear uno de los mejores juegos de acción de todo el año. El gameplay cuenta con diversas capas de complejidad, en donde cada botón del control es usado en todo momento para darte las herramientas necesarias para, no solo ganar todos los enfrentamientos, sino para hacerte sentir como una bruja sumamente poderosa con cientos de habilidades y combinaciones a su disposición. La inclusión de Viola y Jeanne, cada una con estilo distintivo, logra ofrecer la suficiente variedad para que sea imposible despegarse del control en todo momento. Junto a esto, todas las situaciones en las que nos encontramos están llenas de acción y son tan ridículamente impresionantes, que estoy seguro no podrás olvidarlas.

Moonlight Serenade

Después de cinco largos años, Bayonetta 3 ha llegado a nuestras manos, y no cabe duda de que la espera valió la pena. Aunque es muy pronto para ver cómo se compara esta entrega con el resto de los trabajos de PlatinumGames, puedo decir, sin duda alguna, que esta entrega es uno de los mejores productos de este estudio, y uno de los mejores juegos del año. Todo lo que se nos presenta aquí fue hecho con un alto nivel de pasión por el personaje, la serie, y el género de acción en general, y el resultado final es impresionante.

La historia de Bayonetta 3 es un viaje extremadamente divertido que los fans de la serie podrán apreciar en todo momento, en donde la aventura a lo largo de diversos universos no solo nos permite formar parte de varias situaciones alocadas, sino que sabe exactamente dónde usar el fan service para crear algunos de los momentos más memorables en toda la franquicia. Lo mejor de todo, es que aquellos que piensan iniciar con esta entrega, podrán hacerlo sin muchos problemas, y aun así apreciar el trabajo que se ha creado. Junto a esto, Viola es un gran personaje que le agrega una energía única a la propiedad, y se posiciona para tener un mayor papel en un futuro.

Visualmente, es increíble lo que PlatinumGames ha creado. Cada nuevo universo que visitamos es único. El diseño de personajes, así como la personalización de estos, es uno de los mejores en toda la serie. Por si fuera poco, el rendimiento es impecable, con 60fps y 1080p en dock, y lo mejor de todo es que la experiencia está libre de algún bug o glitch que pueda arruinar el juego. Aunque la nueva voz de Bayonetta puede ser un tema controversial para algunos, Jennifer Hale ha hecho un gran trabajo, y el resto del elenco no decepciona. Junto a esto, la música es impresionante. Cada pieza es usada en el momento correcto, y el estilo particular de la serie se nutre con el uso de diversos instrumentos característicos de los mundos que visitamos.

El gameplay es impecable. Las bases no solamente son sólidas, sino que varias capas de complejidad, el uso de diversas armas, todas las invocaciones, Witch Time y las combinaciones que puedes hacer con todo lo que hay disponible, dan como resultado una experiencia adictiva, en donde sin importar si solo estás presionando el mismo botón una y otra vez, o haces uso de todo lo que Bayonetta tiene a su disposición, te la pasarás increíble. Junto a esto, la inclusión de secciones específicas de Viola y Jeanne agregan la suficiente variación para que las más de 10 horas que dura esta aventura se vayan como agua.

Bayonetta 3 logró cumplir con todas las expectativas. PlatinumGames ha demostrado una vez más que son los reyes de los juegos de acción. No lo duden, esta es una de las mejores experiencias en todo el año.