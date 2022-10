¡CUIDADO! Ya se filtró God of War: Ragnarok

Nos encontramos a poco más de una semana del lanzamiento de God of War: Ragnarok y, como siempre sucede en este tipo de casos, ya se ha comenzado a filtrar este juego. De esta forma, Twitter se ha llenado de una serie de imágenes que amenazan con arruinar varios elementos para todos los fans que no pueden esperar para tener este juego en sus manos.

En esta ocasión, una cuenta de Twitter ha comenzado a compartir una serie de imágenes de la nueva aventura de Kratos. Esta filtración parece que no es deliberada, sino que el usuario tiene vinculado su perfil de la red social con PlayStation, por lo que cada vez que toma una captura, se comparte automáticamente.

Junto a esto, Cory Barlog ha revelado que una tienda ya está vendiendo copias físicas de God of War: Ragnarok, algo que no es del agrado del director. Esto fue lo que comentó:

sorry to everyone that you have to dodge the spoilers if you want to play the game fresh. completely fucking stupid you have to do this.

this is not at all how any of us at SMS wanted things to go.

💙

— cory barlog (@corybarlog) October 29, 2022