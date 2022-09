Creador de It Takes Two da adelanto de su próximo juego

Sin duda, uno de los juegos más queridos del 2021 fue It Takes Two, experiencia multijugador que cautivó a muchos por sus controles así como su jugabilidad inmersiva. Y si bien se piensa que su creador, Josef Fares, está descansando, todo lo contrario, pues hace poco ha dado un primer vistazo al proyecto en el que se encuentra trabajando Hazelight Studios.

Los detalles no son tantos, dado que mediante su Twitter oficial compartió una selfie en la que se encuentra acompañado por dos actrices de motion capture, por lo que posiblemente se trate de un juego de dos hermanas con diferencia de edad. Y está claro que seguirá la misma línea cooperativa, algo que ya vimos en pasados títulos como A Way Out y el propio It Takes Two.

Sneak peek of the next game🙌 pic.twitter.com/DIqz85u6Pw — Josef Fares (@josef_fares) September 26, 2022

Adelanto del próximo juego

Vale la pena mencionar, que este futuro lanzamiento podría apuntar a Brothers: A Tale Of Two Sons, juego que dirigió antes de iniciar en Hazelight Studios, y por mucho, es una de sus obras más recordadas. Por su parte, se busca tener una integración del gameplay mucho mayor, por ahora se nota que falta un tiempo antes de la revelación oficial del juego.

Vía: The Gamer