It Takes Two llegará a Nintendo Switch

El día de hoy se celebró un nuevo Nintendo Direct, mismo en el que vimos juegos increíbles como Fire Emblem Engage, pero algo que no se veía venir era la llegada de It Takes Two, lanzamiento de EA que fue calificado como el mejor título de 2021. Mismo que ahora tendrá un lanzamiento para Nintendo Switch.

Aquí su primer avance:

El juego llegará el próximo 3 noviembre, con funciones de compartir juego y multijugador local cada quién son su consola.

Vía: Nintendo Direct