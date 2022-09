Netflix crea su propio estudio de videojuegos

No es secreto que Netflix ha puesto una gran inversión en la creación de juegos móviles. Actualmente, la compañía de streaming ha comprado tres estudios. Ahora, el día de hoy se ha revelado que un cuarto equipo se une al catálogo de la empresa, lo interesante es que este es un grupo completamente nuevo.

Por medio de un comunicado oficial, Amir Rahimi, vicepresidente de estudios de juegos, ha revelado la formación de un nuevo estudio en Helsinki, Finlandia, con Marko Lastikka, quien previamente trabajó en Zynga, como su director. Esto fue lo que comentó Rahimi al respecto:

“¿Por qué Helsinki? Es el hogar de algunos de los mejores talentos del mundo. Este será un estudio de juegos que construimos desde cero y nuestro segundo estudio de juegos en Helsinki junto con Next Games, que pasó a formar parte de Netflix a principios de este año. Junto con Night School Studio y Boss Fight Entertainment, estos cuatro estudios, cada uno con diferentes fortalezas y áreas de enfoque, desarrollarán juegos que se adaptarán a los diversos gustos de nuestros miembros. Todavía es pronto y tenemos mucho más trabajo por hacer para ofrecer una gran experiencia de juego en Netflix. La creación de un juego puede llevar años, por lo que me enorgullece ver cómo estamos construyendo constantemente la base de nuestros estudios de juegos en nuestro primer año y espero compartir lo que producimos en los próximos años”.

Por el momento hay pocos detalles sobre este nuevo equipo, y ni siquiera conocemos su nombre oficial. Lastikka, por su parte, es conocido por su trabajo como director general y productor ejecutivo en EA, así como por sus casi nueve años de trabajo en Digital Chocolate. Junto a esto, también fue responsable de la creación y de las operaciones de Simcity Buildit durante su etapa en EA, además de trabajar en Farmville 3 en Zynga.

En temas relacionados, Netflix anuncia colaboración para crear juegos con Ubisoft. De igual forma, se dan nuevos detalles sobre la serie de Assassin’s Creed.

Nota del Editor:

Aunque no he probado los juegos de Netflix, por lo visto en los tráilers de estos productos, hay calidad. La idea de crear un estudio enfocado a esta división es el siguiente paso lógico. Solo espero que las tendencias con las series y televisiones de cancelar producciones interesantes, no se replique tan seguido con los videojuegos.

Vía: Netflix