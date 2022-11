Se ha filtrado un nuevo juego de Batman

Aunque la propiedad de Batman se ha mantenido activa en la industria de los videojuegos en los últimos años, con el lanzamiento de Gotham Knights siendo el caso más reciente, y el personaje ha aparecido en títulos de LEGO, Injustice y MultiVersus, ha pasado bastante tiempo desde la última aventura protagonizada solo por este héroe. Afortunadamente, una nueva filtración indica que esto cambiará dentro de poco.

De acuerdo con un documento por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, Camouflaj, desarrolladores de Iron Man VR, estarían trabajando en un nuevo juego de Batman en realidad virtual para Meta. Lamentablemente, fuera de esta revelación, no se ofrecen más detalles relacionados con su fecha de lanzamiento, o posible lanzamiento en otras plataformas de VR.

Oups: The FTC accidentally spilled the beans on Camouflaj, a games studio Meta acquired in September, developing a Batman VR game for the Quest. https://t.co/pnmUYnCtiE pic.twitter.com/67AfwpRBWl

— Janko Roettgers (@jank0) November 22, 2022