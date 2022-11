Con The Callisto Protocol a solo unos días de distancia, recientemente se reveló que este juego tendrá una pase de temporada. Aquí no solo podremos encontrar una expansión para la historia y un nuevo modo de juego, sino que más animaciones de muerte y una mayor dificultad estarán restringidas por una pared de pago, algo que a los fans no les ha gustado.

Al revelarse el contenido del pase de temporada, muchos han señalado que Striking Distance Studios, los desarrolladores, simplemente eliminaron contenido del juego principal y lo piensan vender por separado. Ante estas críticas, Glen Schofield, director del estudio, ha aclarado esta situación:

To be clear: We’re not holding anything back from the main game for the season pass. We haven’t even started work on this content yet. It's all new stuff that we’ll be working on in the new year. Fans have asked for EVEN MORE deaths, so we’re making it a priority next year.

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) November 23, 2022