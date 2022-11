The Callisto Protocol es uno de los juegos más esperados para el final de 2022. Desde su revelación inicial, el trabajo de Striking Distance Studios, no solo por ser el sucesor espiritual de Dead Space, sino por su apartado visual, el cual era de primer nivel. Ahora, recientemente se reveló que este apartado recibió ayuda de PlayStation.

Para aquellos que no los conozcan, el Grupo de Servicios de Artes Visuales de Sony es un estudio que se ha encargado de las cinemáticas, capturas de movimiento y muchos más en juegos como The Last of Us Part II y God of War: Ragnarok. Para la sorpresa de muchos, fue esta división la que ayudó a la creación de The Callisto Protocol, algo qué reveló Michael Mumbauer, ex director y jefe de estudio de VASG.

It wasn’t just the use of the mocap studio. They contributed quite a lot to cinematics and more. Going to be a banger. 🤘 https://t.co/qMeXeXS3U0 — Michael Mumbauer (@MichaelMumbauer) November 15, 2022

Por si fuera poco, Mumbauer ha señalado que Striking Distance Studios no solo usó las instalaciones de Sony, sino que “[PlayStation] contribuyó bastante a las cinemáticas y más. Va a ser un éxito”. Aunque no sabes exactamente cuánto aportó Sony, tal parece que si no hubiera sido por ellos, The Callisto Protocol tal vez no hubiera sido tan cautivador.

Te recordamos que The Callisto Protocol llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 2 de diciembre. En temas relacionados, este juego ha sido prohibido en Japón. De igual forma, director de Striking Distance Studios criticó el crunch del estudio.

Nota del Editor:

The Callistor Protocol luce increíble, y es muy probable que este sea uno de los apartados más aclamados del juego. Sin embargo, es probable que algunos fans tomen esta información de una forma negativa, y crean que Sony tuvo algo que ver con el desarrollo general del juego, cuando este no es el caso.

Vía: Michael Mumbauer