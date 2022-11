Este es el final que Norman Reedus propuso para The Walking Dead

Parece broma, pero una serie de bastantes años atrás al fin está llegando a su fin, y claramente estamos hablando de la afamada de The Walking Dead, saga que le devolvió la popularidad al mundo de los zombies. Y de camino al último episodio, algunos se han puesto a pensar cómo va a concluir, incluso el actor Norman Reedus tuvo su propuesta de cierre.

En un artículo reciente de un medio de Estados Unidos, se les preguntó a los actores principales cuál sería su final ideal, con ideas bastante llamativas que incluyen salvación, sacrificios y más. Pero por su parte, Reedus menciona que le hubiera gustado que todos los sobrevivientes que se ganaron el cariño de la gente no logran salvarse y terminar de forma cruda.

Sin embargo, parte del elenco como Cailey Fleming se mantienen más positivos, pues Cailey cree que un final alternativo encantador para Judith sería un poco más mágico. Concretamente, con una cabalgata hacia el ocaso, misma que indicaría un futuro incierto para el personaje, dado que no se sabe si seguirá viviendo por mucho tiempo más.

El episodio final de The Walking Dead se emitirá el 20 de noviembre en la cadena de televisión AMC. Si bien la serie llegará a su fin, la franquicia todavía tiene algunos spin-offs programados para la producción. Aunque, se dice que las ganancias de los mismos ya no llegarán ni a los productores originales y tampoco al propio creador del cómic.

Recuerda que esta serie la puedes ver en Star Plus.

Vía: IGN

Nota del editor: Literal hay una generación que creció con la serie, seguro es algo similar a cuando presenciamos el final de How I Met Your Mother. Solo que ojalá el de The Walking sea satisfactorio.