Microsoft ofrece contrato para que Call of Duty se quede este número de años en PlayStation

Actualmente la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft continúa su curso, algo que ha alegrado a los fanáticos de Xbox, pero que también ha preocupado a los seguidores de PlayStation. Y es que con esta compra, franquicias importantes como Call of Duty se estarían perdiendo, aunque al parecer a la empresa no le importa que siga presente en Sony.

En una entrevista reciente, la compañía de Estados Unidos comentó al medio de New York Times que le habían ofrecido a Sony un acuerdo en el que la saga de COD estaría disponible en su consola por lo menos 10 años hasta alguna renovación. Sin embargo, parece que PlayStation rechazó la propuesta, dado que no mencionó nada al respecto.

Aparentemente refiriéndose a la oferta de 10 años, el jefe de los juegos de Microsoft, Phil Spencer, le dijo al podcast Decoder de The Verge lo siguiente:

Creo que esta idea de escribir un contrato que diga la palabra ‘para siempre’ es un poco tonta, pero hacer un compromiso a más largo plazo con el que Sony se sentiría cómodo, que los reguladores se sentirían cómodos, no tengo ningún problema con eso.

No está de más comentar que el organismo regulador de Reino Unido comentó en su momento que considera que Call of Duty es lo suficientemente importante como para perder el acceso a él, lo cual podría afectar significativamente a Sony en ingresos y base de usuarios.

Recuerda que el acuerdo de compra de Activision Blizzard aún no tiene conclusión.

Vía: VGC

Nota del editor: Parece que el berrinche por Call of Duty no se acaba, la verdad, es mejor que ya se cierre el trato para que cambiemos el tema. Ya dependerá si Sony decide o no firmar para que la serie permanezca en PlayStation.