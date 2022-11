Ed Boon menciona cuál sería el próximo juego de NetherRealm

Desde hace ya un tiempo los fanáticos de los juegos de pelea se han preguntado si NetherRealm Studios está trabajando algo nuevo, dado que hay una sequía de lanzamientos por parte de la empresa. Y ahora, uno de los principales responsables les ha dado un mensaje de esperanza, ya que están trabajando en dos grandes sagas.

Mediante redes sociales, un fanático le preguntó a Ed Boon si le podía otorgar algún tipo de pista que le indicara cuál sería el siguiente juego en camino, y podríamos decir que el creador fue algo directo con la respuesta. Tal cual escribe que sería Injustice 3 o Mortal Kombat 12, se ha rumoreado que llegará primero la nueva entrega de combates violentos.

Por su parte, algo que llama mucho más la atención es que un usuario le mencionó a Boon que había muy pocos personajes en la era de las tres dimensiones, preguntando si revivirán a algunos olvidados. La respuesta fue que estarían solucionando esta parte pronto.

That is something we will soon fix.

