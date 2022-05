Mortal Kombat 11 e Injustice 2 han sido dos de los juegos de peleas más aclamados de los últimos años. Todos los fans del trabajo de NetherRealm desean ver una continuación de estos títulos. Aunque pareciera que el anuncio de Mortal Kombat 12 e Injustice 3 podría suceder en cualquier momento, Ed Boon, director creativo de estas series, solo se limita a emitir mensajes que solo aumentan las especulaciones de los fans.

Recientemente, Boon emitió un par de tweets, en donde menciona estar halagado del amor que las series de Mortal Kombat e Injustice han recibido en los últimos años, y ha emitido un mensaje, bastante críptico, sobre el futuro de las dos propiedades. Esto fue lo que mencionó:

Yea, that WAS kind of (unintentionally) kryptic 😂

I was basically saying that (at the moment) we can't work on every game we'd like to make all at the same time. 🥰

