Aquí el primer vistazo a la serie de Echo

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose. Desde hace tiempo se confirmó que una serie para Disney+ protagonizada por Echo, uno de los personajes secundarios de Hawkeye, ya estaba en desarrollo. De esta forma, recientemente se compartió la primera imagen de esta producción, así como una descripción del show.

Echo nos presentará una vez más Alaqua Cox, ahora en el papel protagónico, así como a Chaske Spencer, reconocido por Wild Indian y The English, Tantoo Cardinal, a quien reconocerás por producciones como Killers of the Flower Moon y Stumptown, Devery Jacobs, actriz de Reservation Dogs y American Gods, Cody Lightning, actor de Hey, Viktor!, Graham Greene, famoso por 1883 y Goliath, y Zahn McClarnon, quien actuó en Dark Winds y Reservation Dogs.

Junto a esto, se ha compartido la primera descripción oficial de la serie:

“La historia de origen de Echo vuelve a visitar a Maya López, cuyo comportamiento despiadado en la ciudad de Nueva York la alcanza en su ciudad natal. Debe enfrentar su pasado, reconectarse con sus raíces nativas americanas y aceptar el significado de la familia y la comunidad si alguna vez espera seguir adelante”.

Los episodios de la serie están dirigidos por Sydney Freeland, responsable de Navajo, y Catriona McKenzie, quien dirigió Gunaikurnai. Por el momento no queda claro si esta serie será una precuela a su aparición en Hawkeye, o sí la historia se desarrollará después de las aventuras de Kate Bishop. De igual forma, por el momento no se menciona el regreso de Vincent D’Onofrio como Kingpin.

Echo llegará a Disney+ en algún punto de 2023. En temas relacionados, Ms. Marvel estrena un nuevo tráiler. De igual forma, Marvel ha obtenido los derechos de Stan Lee.

Nota del Editor:

Echo es un proyecto bastante interesante, ya que es uno que surge después de la popularidad de un personaje nuevo. Será interesante ver si este proyecto se conecta de alguna forma al gran esquema del MCU, o si solo es una aventura que no tiene que ver con los peligros que se acercan a este universo.

Vía: Marvel