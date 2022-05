Uno de los aspectos más llamativos de las películas de Marvel, sin importar si eran parte del MCU o no, eran los cameos de Stan Lee. Lamentablemente, después de su muerte en 2018, y última aparición en Avengers: Endgame, este era un elemento que muchos creían nunca volver a ver. Sin embargo, un nuevo contrato entre Marvel Studios y POW! Entertainment podría cambiar esto, ya que los derechos a la imagen, voz, el nombre y apariencia de Stan Lee ahora están en manos de Marvel Studios.

Recientemente, se dio a conocer que Marvel Studios logró un contrato de 20 años con Genius Brands and POW! Entertainment, el cual les da acceso al nombre, la voz, el parecido y la firma de Stan Lee en películas y proyectos de televisión, así como imágenes, material de archivo existente y grabaciones de audio existentes. Todo esto se podrá usar en parques temáticos, parques acuáticos, líneas de cruceros y mercadería que se incluya en los parques, experiencias y productos de Disney. Esto fue lo que comentó Andy Heyward, presidente y director ejecutivo de Genius Brands, al respecto:

“Estamos orgullosos de ser los administradores de los derechos increíblemente valiosos del nombre, la imagen, la mercancía y la marca de propiedad intelectual de Stan Lee. Y no hay mejor lugar que Marvel y Disney donde debería estar Stan para sus películas y experiencias en parques temáticos. Al entrar en el centenario del cumpleaños de Stan, el 28 de diciembre de 2022, estamos encantados de ver que su memoria y su legado seguirán deleitando a los fanáticos a través de este nuevo acuerdo a largo plazo con Marvel”.

Por su parte, esto fue lo que comentó Gill Champion, presidente de POW! Entretenimiento:

“Como amigo y socio comercial de Stan desde hace mucho tiempo, estoy ansioso por conmemorar su trabajo de esta nueva manera. Construir una conexión con sus fanáticos es importante para nosotros y es un privilegio tener para hacer eso en su nombre”.

Por el momento no está 100% claro qué se hará con la imagen de Stan Lee. Aunque la idea de ver productos con la cara del creador de cómics es más que seguro, también existe la posibilidad de que veamos más cameos en el MCU, similar a lo que sucedió con Carrie Fisher en Star Wars: The Rise of Skywalker.

En temas relacionados, ya puedes ver aquí el nuevo tráiler de She-Hulk: Attorney at Law, la nueva serie para Disney+.

Nota del Editor:

Es una lástima que una persona no solo pueda morir y ya. Al parecer, la imagen de Stan Lee es un producto para ser consumido. Lamentablemente, la familia del creador de cómics no puede hacer algo al respecto, ya que ellos ya pelearon por los derechos, pero perdieron contra Genius Brands.

Vía: Comicbook