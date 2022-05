Una nueva imagen de Deadpool 3 muestra una extraña referencia

Desde hace ya bastante tiempo que Deadpool 2 se estrenó en los cines, para posteriormente hacerse la compra de FOX por parte de Disney, y esto ha generado muchas incógnitas respecto a una parte 3. A pesar de todo, la cuenta oficial de la película en redes sociales sigue activa, y ahora han soltado una imagen bastante curiosa a nivel referencia.

En la imagen está Peter de Rob Delaney. Las películas de historietas han estado utilizando este personaje como una especie de plantilla últimamente. Peter lleva una chaqueta de Mint Mobile y hay claras referencias a todo lo demás que Ryan Reynolds respalda en la captura de pantalla.

Aquí se encuentran Aviation Gin, Wrexham AFC football (del cual Reynolds es copropietario), Maximum Effort y MNTN. Sinceramente, esto no es para nada un guiño a la tercera película del antihéroe, sino a su protagonista. Eso hace pensar a los fans que es una distracción mientras llegan noticias reales.

Deadpool 3 update: We’ve nailed down brand integrations. Story, character, and script next! pic.twitter.com/ArXHLk01lq

