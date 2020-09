Hugh Jackman asegura que su Wolverine vencería al Hulk del MCU

El personaje favorito por la inmensa mayoría de los fanáticos de las películas de X-Men es Wolverine, interpretado en múltiples ocasiones por el actor australiano Hugh Jackman. Algunos esperaban que, con la compra de Fox por parte de Disney, él pudiera seguir siendo el súper héroe, pero MARVEL no ha dado noticias sobre un nuevo proyecto de los mutantes.

En entrevista para Sirius XM, Jackman habló sobre la competición que sostiene con Mark Ruffalo, actor que interpreta a Hulk en el MCU, por el Emmy al mejor actor en una serie limitada o película, y lo llevó al terreno de una pelea de superhéroes, esto es un poco de lo que dijo:

“Mark en un muy buen amigo mío y no he hablado de esto con él (competencia por el Emmy). Él es brillante en el show. Yo pienso que es uno de los mejores actores, seguramente de nuestra generación…pero Wolverine lo golpearía, quiero dejar eso claro, no sé si tu conocías esto, pero Wolverine apareció por primera vez en un cómic de Hulk. Él era de la última página, un tipo cualquiera, así que apareció en la serie de Hulk, de ahí viene esa pelea y luego Wolverine asumió toda la vida que tiene y Hulk seguramente está muy celoso”.