¡Primer tráiler de She-Hulk!

El universo cinematográfico de Marvel va creciendo con cada año que pasa, y justo este 2022 hemos sido testigos de estrenos bastante interesantes como Moon Knight. Sin embargo, las cosas no se detienen para la compañía del ratón y justamente se reveló el tráiler oficial de She-Hulk. Pero lo más importante, ya tiene una fecha de estreno.

La serie es protagonizada por Maslany como Jennifer Walters, una abogada de Nueva York cuya vida cambia después de que sufre un accidente, lo que la lleva a recibir una transfusión de sangre de su primo, Bruce Banner. Eso la lleva a adquirir poderes sobrenaturales, los cuales explorará conforme los episodios vayan progresando.

El elenco también incluye a Mark Ruffalo como Hulk, Jameela Jamil como Titania, Tim Roth como The Abomination. También a Ginger Gonzaga, Josh Segura y Renee Elise Goldsberry.

You'll like her when she's angry.

She-Hulk: Attorney at Law, an Original series from Marvel Studios, starts streaming August 17 on @DisneyPlus. #SheHulk pic.twitter.com/3e946gsSvh

— Marvel Studios (@MarvelStudios) May 17, 2022