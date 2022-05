Se revela el logo oficial de la serie de Gotham Knights traída por The CW

Pocas son las series que The CW ha producido en torno a los cómics de DC, y una de las más esperadas es Gotham Knights, la cual podría estar a la par del videojuego que se lanzará a finales de año. Poco se ha mencionado en torno a su producción, pero parece que todo va por buen camino, dado que en este preciso momento ya existe un logo oficial.

La historia nos pone en universo donde un grupo de héroes se ha unido para salvar a Gotham, dado que ausencia de Batman está presente, esto se debe a su inesperado fallecimiento. No está de más comentar, que esta adaptación será sobreviviente junto a otros programas como The Flash, y Superman & Lois, las cuales han tenido buena aceptación.

La imagen del logo se dio a conocer en la cuenta de twitter conocida como @TheCW_GothamK, esta se creó en febrero de este año, y se pensaba que sería para el videojuego. Pero ahora, parece que busca deslindarse un poco de dicho material audiovisual.

Gotham Knights estará protagonizada por Oscar Morgan como Turner Hayes, Anna Lore en papel de Stephanie Brown, Olivia Rose Keegan como Duela Dent, Navia Robinson interpretando a Carrie Kelley, Fallon Smythe como Harper Row, Tyler DiChiara dando vida a Cullen Row y Misha Collins como Harvey Dent. Sin duda, un cast que promete mucho.

La franquicia busca hacerse su propio camino de fans, sobre todo para quienes conozcan a Batman a la perfección, pero que no tengan mucha idea de las aventuras y poderes de sus ayudantes. Así que la serie de 2023 más el videojuego de 2022 van a reforzar todo esto. Como las emisiones de The CW no se ven en nuestra región, lo más seguro es que se vaya a HBO Max.

Vía: ComicBook