Jojo’s Bizarre Adventure tendrá nueva historia centrada en los villanos

Como ya se sabe, Jojo’s Bizarre es una franquicia de manga y anime que sigue más que activa a día de hoy, prueba de ellos son los próximos episodios que se van a estrenar próximamente en Netflix. Por su parte, el creador de la franquicia que se mantiene creando historias, y ahora se menciona el protagonismo para dos villanos de la serie.

Squalo y Tizzano aparecieron por primera vez en la segunda mitad del arco de Golden Wind trabajando para Diavolo y la mafia Passione en un esfuerzo por evitar que el hijo de Dio Brando y compañía se apoderaran de la organización criminal. Los Stands que usan se llaman Clash y Talking Head respectivamente, el primero aparece como una criatura parecida a un tiburón que puede atacar desde cualquier cuerpo de agua y el último en realidad reemplaza la lengua de alguien con una criatura monstruosa.

En la próxima revista que llegará a Japón, JoJo Magazine Winter 2022, la historia corta que se centra en esta pareja se titulará “The Witness For The Gang” y será escrita por el autor Keiji Ando, ​​quien anteriormente escribió historias para Kaiju No 8 y Sakuna respectivamente. Aún así, el creador de la marca tendrá algo de supervisión menor.

