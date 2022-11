Este bug ha causado enojo a los jugadores de Call of Duty: Warzone 2

Desde hace algunos días atrás Call of Duty: Warzone 2 fue lanzado en las distintas plataformas, siendo así la tan esperada evolución del battle royale con mecánicas de la icónica franquicia. Sin embargo, no todo ha sido felicidad para los jugadores, dado que al parecer hay un bug bastante molesto que a unos ha beneficiado y a otros perjudicado.

El problema es un error que vuelve a los usuarios invisibles, y si bien se puede interpretar como un hack de parte de usuarios para hacer temprana, al parecer muchos no lo hacen con esa intención. De hecho, no se dan cuenta que su personaje no se mira en el mapa hasta que prácticamente están revisando los videos con la repetición en video de otros usuarios.

La primera vez que los usuarios notaron el bug, fue cuando morían a manos de otros jugadores sin saber de dónde provenían los disparos, pues a algunos los derrotaban cara a cara sin darse cuenta. Después se han puesto en contacto con Activision para ver si existe una posible solución, pero hasta el momento las quejas no han sido atendidas por la empresa.

En noticias relacionadas a Call of Duty. Hace poco se mencionó que Microsoft le propuso un trato a Sony, y ese es un acuerdo en el que la franquicia permanecerá cierto número de años activa en PlayStation. En esta ocasión es una serie considerable de días. Si quieres conocer más acerca de esta interesante noticia, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: Twitter

Nota del editor: El juego acaba de salir prácticamente del horno, por lo que no es sorpresa que este tipo de errores se presenten, seguramente Activision lo va a resolver pronto. Sin embargo, no podemos negar que es divertido ver estos bugs en video.