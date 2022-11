Desde hace meses han empezado a surgir muchos comentarios y problemas a raíz de que Xbox dio a conocer que están en un trato para comprar Activision Blizzard, y uno de los mayores opositores del acuerdo es PlayStation. Incluso se ha mencionado que la propia Sony estaría influyendo en los organismos reguladores, ante esto, Jim Ryan ha salido a dar declaraciones.

En estos días la propia Microsoft ha mencionado que se le está dando más atención a Call of Duty de lo que debería, pues según algunos de los reguladores no se puede mantener como una saga exclusiva. Entonces se menciona que PlayStation habría convencido a los ejecutivos de no dar el visto bueno a la propuesta.

El CEO de Sony Interactive Entertainment respondió esto a medios como New York Times:

Microsoft es un gigante de la tecnología con una larga historia de dominar las industrias… Es muy probable que las opciones que tienen los jugadores hoy desaparezcan si este acuerdo sigue adelante.

También, como ya habíamos comentado, el pasado once de noviembre se habría hecho una nueva oferta para que la saga de shooters permaneciera 10 años en PlayStation. Algo que Sony no comentó nunca, al menos hasta que la información saliera a la luz por parte de la propia Microsoft.

Por ahora, no se sabe cuando va a cerrarse el trato entre las compañías.

Vía: Purexbox

Nota del editor: Estas polémicas no van a terminar hasta que la compra llegue a su fin, así que es probable que sigamos manejando información similar hasta el mes de marzo, cuando probablemente termine este arco del anime de Xbox y PlayStation.