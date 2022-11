2022 no ha sido el mejor año para Xbox. Después de que el cierre de 2021 estuvo protagonizado por diversos juegos de Game Studios, los últimos meses han carecido de un lanzamiento tan grande como Forza Horizon 5. De esta forma, tuvimos la oportunidad de hablar con Jorg Neumann, jefe de Microsoft Flight Simulator, sobre este tema.

En nuestra reciente plática con Neumann, el director nos comentó que, si bien por el momento no hay grandes lanzamientos por parte de Xbox, en un futuro veremos mucho más contenido. Esto fue lo que nos comentó sobre la relación que tiene Asobo Studio con Game Studios, y la forma de trabajar de estos equipos.

“Microsoft y Asobo, lo diré de esta forma, los líderes de las dos compañías son amigos, y lo digo en serio, por lo que la relación es excelente. Lo que se percibe como Microsoft, es como un país, y los Game Studios son federaciones, son independientes haciendo sus propios proyectos, y cada uno lanza sus propios juegos cuando están listos. Desde el exterior, luce como si no hubiera algo por parte de Microsoft, pero sí lo hay, en algún punto verás lo contrario. Hay muchos equipos, y cada uno está haciendo grandes cosas.

Personalmente, como un creador odio juegos que no salen buenos, gasta el tiempo de todos. Los consumidores se decepcionan, rompe el corazón de los desarrolladores que pasaron años haciéndolo, y el no tener la presión de lanzar algo incompleto es sano, eso es lo mejor que puede pasar. Sé que todos quieren jugar Starfield, yo quiero jugar Starfield, pero quiero jugar un buen Starfield, no me importa cuándo salga.

Lo que he aprendido en los últimos años, es que no es sobre el dinero, no lo es, es sobre el tiempo de las personas. Hay una cantidad ilimitada de contenido en nuestras vidas. Crecí con tres canales de televisión, y ahora hay cientos. Obtener la atención del público es el verdadero valor, y necesitas ser muy cuidadosos de no hacerles perder el tiempo, ellos no lo olvidarán”.