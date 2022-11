Muere Jason David Frank, actor conocido como el Ranger Legendario

Sin duda, uno de los actores más queridos dentro de la franquicia de Power Rangers es Jason David Frank, quien por bastante tiempo interpretó a Tommy Oliver, personaje denominado el Ranger Legendario, pues ha pasado por varias transformaciones. Y el día de hoy va a ser muy triste para todo ese Fandom, dado que se confirmó hace unas horas su fallecimiento.

El trágico hecho lo confirmó su representante Brian Butler, quien ha sido su representante desde hacia un tiempo atrás, mencionando que no solamente fue su cliente, sino que también su amigo de confianza con el cual trabajo estrechamente. Además, para quienes no estuvieran ubicados, resaltó la participación del actor en la saga derivada de Super Sentai adaptada por Saban.

Este fue su último adiós:

También su entrenador, Mike Bronzoulis, lamentó su fallecimiento:

QEPD mi hermano de otra madre Jason David Frank 🙏 Todavía estoy en estado de shock 💔 Me siento terrible. Me llamó, me dejó un mensaje y tardé demasiado 😢 Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, espero que Dios los ayude a superar este momento difícil.