Pese a que para muchos solo existen los Power Rangers originales de los 90s, esta propiedad nunca ha dejado de crecer, y hasta el día de hoy se siguen introduciendo nuevos personajes. Este es el caso con The Death Ranger, quien protagonizará un nuevo cómic en la serie. Lo interesante, es que será el primer personaje no-binarie en toda la saga.

Recientemente, se reveló que Paul Allor, escritor que ha trabajado en series como TMNT y G.I. Joe, así como Kath Lobo, reconocida artista, se han unido para crear Power Rangers Unlimited: The Death Ranger, cómic que comenzará a publicarse a partir del próximo 22 de agosto de 2022. Esta historia nos presenta The Death Ranger, quien se encargará de representar a la comunidad no-binaria en el mundo de los Power Rangers. Esta es la descripción que se ofrece del cómic:

NEW BOOK ANNOUNCEMENT! This summer, @KathLobo and I bring you the tragic and ancient origin of THE DEATH RANGER!

So thrilled to be back in the MMPR world again, working with @DafnaDOOM, @Gwenisms and the whole @boomstudios crew!

Anyway, prepare to have your heart ripped out. pic.twitter.com/YLsP6aDHu5

— Paul Allor Loves You 🏳️‍🌈 (@PaulAllor) May 20, 2022