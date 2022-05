No es un secreto que Battlefield 2042 no es el juego que los fans y EA esperaban. Desde su lanzamiento, este título se ha enfrentado a serios problemas de todo tipo. Ahora, DICE, los desarrolladores, han revelado que el modo Hazard Zone, aquel que fue introducido hace seis meses, dejará de recibir soporte oficial.

Este es un modo para cuatro jugadores, en donde deben buscar y recolectar una serie de ítems en todo el mapa mientras luchan contra otros escuadrones. Por medio de un nuevo comunicado en su sitio oficial, DICE ha revelado Hazard Zone no estará disponible en ningún mapa DLC futuro, esto pese a que el modo seguirá activo en los niveles actuales. Esto fue lo que se comentó al respecto:

