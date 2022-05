Hace un par de días surgió un rumor en donde se señalaba que Square Enix estaba considerando retrasar Forspoken, su siguiente gran IP, en favor de Final Fantasy XVI. Sin embargo, parece que este no será el caso, ya que el trabajo de Luminous Productions ya cuenta con una clasificación.

Recientemente, se encontró un registro en PEGI, el sistema de clasificación de juegos en Europa, el cual ha señalado que Forspoken es un título para mayores de 18 años. Aquí se menciona que esta entrega hace uso de lenguaje fuerte, el consumo y compra de alcohol, así como una escena que hace alusión al suicidio. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“El juego también incluye escenas de violencia realista, incluida una mujer atacada por un grupo de matones que la golpean y patean y le apuntan con una pistola en la cabeza. También hay violencia contra los personajes de fantasía, que son derribados por los ataques y derraman sangre amarilla. En una escena, una mujer desesperada se mantiene en una repisa, mientras bebe alcohol, y considera si el mundo pudiera ser mejor sin ella. Cuando pone un pie en la cornisa, es salvada por una presencia mística”.

Hasta el momento, Forspoken mantiene su fecha de lanzamiento de 11 de octubre de 2022, por lo que las posibilidades de un retraso cada vez son menores. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el rumoreado retraso del juego. De igual forma, este es el más reciente avance del título.

Nota del Editor:

Forspoken es uno de mis juegos más esperados de la segunda mitad de año. Aunque no me decepcionaría si Final Fantasy XVI se roba la fecha de lanzamiento de Forspoken, sé que ambos productos serán de gran calidad. Ya no puedo esperar para tener estas dos entregas.

Vía: VGC