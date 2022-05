Originalmente, Forspoken, la nueva propiedad de Square Enix, iba a llegar al mercado el día de mañana, 24 de mayo. Sin embargo, el juego fue retrasado hasta el 11 de octubre de 2022, para así pulir la experiencia. Ahora, un nuevo rumor señala que este título podría cambiar su fecha de lanzamiento una vez más, y en esta ocasión sería para darle su espacio a Final Fantasy XVI.

De acuerdo con Nick Baker, insider de la industria, Square Enix estaría considerando retrasar Forspoken, esto para otorgarle la fecha de octubre, o final de año, a Final Fantasy XVI. Todo dependerá de si la nueva entrega de la aclamada serie está lista para salir al mercado sin algún tipo de problema. Es así que existe la posibilidad de que este rumor no se llegue a cumplir.

Recordemos que Square Enix se está preparando para mostrar nuevo contenido del juego. Considerando que el Summer Game Fest está a la vuelta de la esquina, este evento bien podría darnos un nuevo vistazo al esperado trabajo de la compañía japonesa. Tomando en cuenta que estamos hablando de una de las franquicias más redituables de esta empresa, las posibilidades de retrasar a Forspoken, una nueva propiedad, a favor de darle su espacio a Final Fantasy XVI, son altas.

De igual forma, recordemos que este año marca el 35 aniversario de la serie y, si bien ya vimos Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin hace un par de meses, una entrega numérica sería perfecta para celebrar este hito. Por el momento, esto es solo un rumor, y Square Enix sigue asegurando que Fospoken llegará a PS5 y PC el próximo 11 de octubre de 2022.

En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo avance de Forspoken. De igual forma, pronto tendremos más información sobre Final Fantasy XVI.

Nota del Editor:

Si me dan a elegir entre Final Fantasy XVI y Forspoken, prefiero jugar primero la nueva entrega de Final Fantasy. Sin embargo, aún le tengo muchas ganas a Forspoken. Lo ideal sería no mover la fecha de lanzamiento de la nueva propiedad, y tal vez lanzar FFXVI en noviembre. Sin embargo, este es un movimiento que tal vez no le convenga a Square Enix.

Vía: Nick Baker