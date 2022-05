Hot Sale de Amazon: Mejores ofertas en videojuegos

El Hot Sale de Amazon ya está en marcha. Este evento se llevará a cabo entre el 23 y 31 de mayo. De esta forma, tienes toda una semana para comprar diferentes productos con una serie de descuentos que no te puedes perder. Si ya tienes todo listo, pero aún no sabes qué comprar, no te preocupes, aquí te compartimos algunas de las ofertas en videojuegos que no te puedes perder.

Xbox Series S – Paquete Fortnite y Rocket League – Disponible a $7,240 pesos.

Nintendo Consola Switch Neon 32GB Version 1.1 – Disponible a $6,240 pesos.

Pokémon Legends: Arceus – Disponible a $999 pesos.

Mario Kart 8 Deluxe – Disponible a $999 pesos.

Control Inalámbrico Xbox Carbon Black – Disponible a $1,299 pesos.

Elden Ring para Xbox – Disponible a $1,199 pesos.

Audífonos alámbricos Xbox – Disponibles a $1,049 pesos.

The Last of Us Remastered – Disponible a $249 pesos.

Spider-Man GOTY – Disponible a $649 pesos.

Control Inalámbrico DualSense Cosmic Red – Disponible a $1,299 pesos.

Te recordamos que esta lista se actualizará cada día a lo largo de esta semana, para que regreses y puedas checar más ofertas en videojuegos que no te puedes perder en la Hot Sale de Amazon. En temas relacionados, aquí te decimos cómo no ser estafado en este evento.

Vía: Amazon