Han pasado dos años desde que tuvimos el primer vistazo a Final Fantasy XVI. Desde entonces, los fans han esperado y esperado por nueva información de este juego. Aunque a lo largo de 2021 parecía que a Square Enix se le había olvidado la existencia de este título, durante las últimas semanas la conversación en torno a esta entrega ha revivido. De esta forma, el siguiente tráiler de Final Fantasy XVI ya está más que listo.

En una presentación de NieR: Re[in[carnation, Naoki Yoshida, productor de la nueva entrega en la serie, mencionó que este título está listo para revelar un nuevo tráiler e información sobre Final Fantasy XVI. Sin embargo, por circunstancias que no son aclaradas, esta revelación fue retrasada.

FF16 news by Yoshi-P from the NieR Re[in]carnation stream:

-The trailer is done. Certain factors caused the announcement to be delayed, but it should drop “soon”

-Dev team spent a long time polishing and debugging the game

-The game is pretty much complete

