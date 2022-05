Después de varias semanas de emoción y sorpresas, la primera parte de la sexta temporada de Better Call Saul llegó a su final el día de año. Sin embargo, aún hay varios episodios en puerta. Lamentablemente, los fans de esta precuela de Breaking Bad tendrán que esperar antes de tener la esperada conclusión a esta aclamada historia.

Recientemente, la primera parte de la sexta y última temporada de Better Call Saul llegó a su fin, dejando a los fans con ganas de más. Afortunadamente, la espera no será tan larga, ya que el próximo 11 de julio empezarán a transmitirse el resto de los capítulos en Estados Unidos. ¿Qué hay del resto del mundo? Bueno, Netflix se encargará de entregarnos la esperada conclusión a partir del 12 de julio de 2022.

A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, los capítulos que conforman la segunda parte de la última temporada de Better Call Saul se estrenarán semanalmente. Esto quiere decir que no podrás maratonear el final en un solo día, al menos no el 12 de julio.

En temas relacionados, Bryan Cranston y Aaron Paul aparecen en esta última temporada. De igual forma, estas las opiniones de los críticos sobre el final de Better Call Saul.

Nota del Editor:

Considerando que hay gente que ha llegado a mencionar que Better Call Saul es mejor de Breaking Bad, la emoción por el final está por los cielos. Una conclusión satisfactoria es algo que no muchos pueden lograr, y considerando que el protagonista seguirá vivo, los escritores tienen que acomodar todo para que su aparición en Breaking Bad tenga sentido, una tarea para nada fácil.

Vía: Netflix