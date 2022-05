Por años, Breaking Bad ha sido considerada una de las mejores series de todos los tiempos, y para muchos es la número uno. Sin embargo, parece que las cosas están cambiando. Después del final de la primera parte de la sexta temporada de Better Call Saul, muchos fans aseguran que la precuela protagonizada por Bob Odenkirk ha superado a las aventuras de Walter White.

En redes sociales como Twitter y Reddit, los fans han comenzado a señalar que el más reciente episodio de Better Call Saul, Plan y Ejecución, se ha posicionado como uno de los mejores en todo la serie. No solo esto, sino que muchos aseguran que esta producción ha superado a Breaking Bad en múltiples sentidos, como en la historia, actuaciones, dirección y cinematografía.

Ozymandias en Breaking Bad y Plan y Ejecución en Better Call Saul. Brutal paralelismo en el punto de no retorno de cada serie. Solo que en #BetterCallSaul todavía quedan 6 capítulos para superarse aún más. Show sin precedentes en la historia de la televisión. Somos afortunados. pic.twitter.com/lgEiHDNk9u — Luis De Freitas (@tavodefreitas_) May 25, 2022

Desde la temporada pasada Better Call Saul superó a Breaking Bad, pero lo de este último capítulo no tiene nombre. Increíble lo que logran hacer los guionistas con esta obra de arte. — Jp (@SoyYeiPi) May 24, 2022

Con seis episodios aún por emitirse, la última temporada de Better Call Saul tiene el potencial de convertirse en una de las más icónicas, y posicionarse junto a Breaking Bad y The Sopranos como una de las pocas series con un final que le rinde honor al gran trabajo que se llevó durante años. Solo esperemos que los escritores no apliquen un Game of Thrones o Dexter con el objetivo de llevar a sus personajes justamente dónde necesitan estar al final de esta precuela.

Si te preguntas cuándo es que los últimos episodios de Better Call Saul estarán disponibles, aquí te lo decimos. De igual forma, se espera que Bryan Cranston y Aaron Paul tengan un papel en esta temporada final.

Considerando que la gente que trabajó en Breaking Bad también está involucrada en Better Call Saul, no debería ser una gran sorpresa escuchar que estas personas han mejorado su trabajo, entregando una serie que mejora muchos de los aspectos que vimos en el pasado. Este seguramente será un final para recordar.

