Uno de los aspectos más criticados, al menos por el momento, del nuevo PS Plus, es la falta de variedad cuando se trata de los juegos clásicos de PS1. Con este servicio ya disponible en Asia, algunas personas se han dado cuenta de que algunos de los títulos que marcaron a la primera generación de PlayStation llegarán en un futuro, y uno de estos es Dino Crisis.

Aunque PlayStation no ha emitido un comunicado oficial, algunas personas han encontrado una imagen en la PS Store de Hong Kong en donde se puede ver a Regina en la sección Clásicos. De esta forma, parece que solo es cuestión de tiempo para que Dino Crisis llegue a este servicio, al menos en esta región. Por el momento no hay información relacionada con el resto del mundo.

@PlayStation why do you have Dino Crisis on the cover for Classic Games but there’s NO Dino Crisis!!!!! Don’t play with my emotion like this😭😭😭😭 I want my DC back! #DinoCrisis pic.twitter.com/QW3lnUDalM

— Bob Chen (@b890242005) May 24, 2022