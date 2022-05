Fans se molestan con cobro no especificado en PS Plus

Desde que el nuevo PS Plus fue anunciado oficialmente hace algunos meses, algunos jugadores decidieron acumular suscripciones, sobre todo para la parte de juegos en la nube con PS Now. Esto les daría la oportunidad de unirse al cambio con un descuento bastante atractivo, sin embargo, parece que Sony ya tenía todo planeado para no perder un centavo.

Los usuarios de Asia que ya cuentan con la expansión del servicio comentaron que si bien lograron mudarse a otro paquete, se les estaba cobrando una tarifa de actualización para compensar el descuento. Esto es algo que no se esperaba, pues en ningún momento se confirmó que esta clase de cosas pasarían, razón por la que se pusieron a acumular membresías.

Otras compañías de la talla de Nintendo y Microsoft permitieron en su momento que estos agujeros se dejaran pasar, pero al parecer PlayStation no están dejando ningún tipo de trampas usadas por los consumidores. Esto molestó a muchos usuarios del internet, no solo a los que ya cuentan con el servicio, sino también a quienes en este momento ya tienen pagos acumulados.

Aquí los comentarios de la comunidad, algunos en contra, otros a favor:

Bruh. Even Nintendo with the Expansion Pack allowed discounts to be used on stacked memberships, and still pay the standard price after. — Jose Ybarra (@EbolaGW) May 24, 2022

Hermano. Incluso Nintendo con el paquete de expansión permitió que se usarán descuentos en membresías apiladas y aún pagar el precio estándar después.

So you guys wanted to cheat the system and you’re mad that they prevented you from doing that….. okay — Giovanni Hernandez (@Giovann64687740) May 24, 2022

Así que ustedes querían engañar al sistema y están enojados porque les impidieron hacerlo… .. Está bien.

All these people should buy Xbox and Game Pass. Enough is enough of the nickel and diming from Playstation. — L8R Gamer (@L8RGamer) May 24, 2022

Todas estas personas deberían pagar Xbox y Game Pass. Ya es suficiente con el níquel y el oscurecimiento de Playstation.

This absolutely terrible, hopefully it’s just unintentional mistake.. — Zer0 (@Ul_711) May 24, 2022

Esto es absolutamente terrible, espero que solo sea un error involuntario.

Esta es una manera en la que Sony estaría buscando recuperar su dinero, pero no contarle esto a los fanáticos podría considerarse negativo, pues va un tanto en contra hacia el respeto al consumidor. Por ahora, la compañía no ha salido a pronunciarse, pero es posible que en su guía definitiva del nuevo PS Plus añadan esta regla de cobro extra próximamente.

Recuerda que el servicio tendrá su expansión en LATAM el próximo 13 de junio.

Vía: ComicBook