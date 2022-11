Hands On – Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary

40 años de tradición

Si bien, los videojuegos no pueden presumir el bagaje de cosas como el cine, la verdad es que ya podemos hablar de cierta madurez dentro del medio, una que ha costado múltiples errores a través de un duro proceso de aprendizaje. Durante todo este casi medio siglo de historia, hemos visto ir y venir a decenas de franquicias, siendo verdaderamente pocas las que se mantienen vigentes. Lo más seguro es que si hablamos de “videojuegos clásicos”, muy pocos piensen en algo como Microsoft Flight Simulator, esto a pesar de que en realidad, es uno de los nombres más añejos de la compañía dueña de Xbox, incluso precediendo a cosas como Windows. Justo en noviembre de 1982, la primera versión del popular simulador de vuelo se lanzaba para el MS-DOS, dando inicio a una de las tradiciones más antiguas del gaming, una que por supuesto, a muchos de nosotros nos hizo enamorarnos del mundo de la aviación. Cuatro décadas más tarde aquí nos encontramos y la serie se encuentra más viva que nunca y por supuesto, lista para celebrar su aniversario con una importante actualización llena de nuevo contenido, pero también de mucha nostalgia.

Recientemente tuvimos la gran oportunidad de viajar hasta Portland, Oregon en los Estados Unidos para estar presentes en el evento de lanzamiento de Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary, el cual, se llevó a cabo en el Evergreen Aviation & Space Museum, un impresionante museo que exhibe a varias de las piezas más raras de todo este universo y que por supuesto, hacen acto de presencia en dicha actualización del juego como por ejemplo, el colosal Grumman Goose que el excéntrico Howard Hughes construyera a mediados del siglo XX. Sí, no se pudo elegir mejor lugar para celebrar tan importante evento. En el próximo especial te contamos cómo nos fue tanto en el festejo, como probando todas la novedades de la actualización, misma que te podemos ir adelantando, nos dejó muy satisfechos sobre todo por el hecho de que se esté otorgando gratuitamente todo ese contenido.

Sí, más contenido… ¡mucho más!

Una de las cosas que más ha impresionado de la actual entrega de Microsoft Flight Simulator, es la manera en la que Asobo Studio la ha estado actualizando. A pesar de que su director nos contó que en realidad, reciben apoyo de otros estudios para cosas como los World Updates, la verdad es que se tiene que reconocer que a diferencia de muchos otros títulos, éste ha conservado un llamativo ritmo que constantemente está sorprendiendo con nuevo contenido, asunto que llega a un nuevo nivel con la 40th Anniversary, indudablemente, la actualización más sustanciosa de toda la historia de este simulador, una que para serte franco, no entiendo cómo es que se está regalando a todos los usuarios, sean dueños de la licencia o que simplemente lo estén disfrutando a través de Game Pass, pues se siente como una expansión mayor que fácilmente se pudo haber cobrado a precio de un juego completo. A continuación te cuento por qué digo lo anterior.

Podríamos decir que el contenido de Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary está separado en cuatro grandes pilares: por un lado tenemos al A310-300 hecho por iniBuilds, uno de los más reconocidos desarrolladores third party de simuladores aéreos, por el otro está la introducción de los helicópteros, en tercer puesto tenemos a la llegada de los planeadores y para terminar, está la adición de un montón de otras aeronaves sumamente interesantes. Probablemente, si no estás tan enganchado con todo este tema, se te podrá hacer poca cosa, sin embargo, créeme cuando te digo que no lo es. Por ejemplo, solo el nuevo Airbus se podría vender por separado en alrededor de $60 o $ 70 dólares -sí, eso valen este tipo de add-ons en el simulador.-, y ni te digo el trabajo que representó introducir a las dos nuevas disciplinas de la aviación que te menciono. De verdad, estamos ante una monstruosa cantidad de contenido.

Comencemos con mi parte favorita, el nuevo A310-300. Cuando se anunció que este ya viejo avión de pasajeros llegaría al simulador me emocioné con mesura, pues la realidad es que a pesar de ser aceptables, los aviones por default siempre te dejarán con ganas de mucho más si es que te empiezas a clavar en su operación. Vaya sorpresa la que me llevé al enterarme de que Asobo no está detrás del desarrollo, sino los genios de iniBuilds. Mis expectativas que para ese momento ya eran muy altas, fueron totalmente correspondidas al toparme con que en efecto, estamos ante un trabajo al nivel de lo que dicho desarrollador nos tiene acostumbrados. Me falta muchísimo por aprender de esta aeronave, pero de verdad, estas primeras horas con ella han sido más que satisfactorias. Por fin, en Xbox -sí, la prueba la hice con la versión de Xbox, ya sabes, consolas FTW!- ya se puede jugar con un avión que no solo responde sensacionalmente bien tanto en tierra como en el aire, sino que cuenta con casi todos sus sistemas funcionales.

Pasando a lo que sin duda, fue lo que más trabajo requirió dentro de Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary, tenemos que finalmente están llegando los helicópteros. Probablemente, para la mayoría, esto puede sonar como algo sin tanta importancia o que en realidad, se debió implementar desde un inicio, sin embargo, hay que subrayar que la manera en la funcionan estas aeronaves, es marcadamente distinta a cómo es que un avión de ala fija puede mantenerse en el aire. Para conseguir el resultado deseado, Asobo tuvo que reescribir buena parte del código del simulador, esto para que la atmósfera se comportara de la manera adecuada cuando está siendo afectada por las hélices de una de estas máquinas. Para que nos diéramos una idea más clara, los desarrolladores aprovecharon el momento para presentarnos la ya también esperada visualización dinámica del viento, la cual, es básicamente un modo en el que a través de líneas, puedes ver con tus propios ojos la manera en la que se comporta el aire alrededor de tu vehículo -en este caso el helicóptero-. Ver el movimiento de este fluido te ayuda a entender muchísimo de cómo funciona todo.

Para esta primera aproximación a las naves de alas rotativas se están estrenando dos modelos. Primero está el Guimbal Cabri que podríamos decir, es el que vas a querer elegir si es que eres principiante. De hecho, este modelo en específico se usa mucho en las escuelas de aviación para preparar pilotos de helicóptero. Hablando de prepararse, una cosa que llamó mi atención fue que a pesar de que volar un helicóptero es totalmente diferente a volar un avión e increíblemente complicado, no se está incluyendo una serie de lecciones básicas. Cuando le preguntamos al desarrollador al respecto, se nos dijo que simplemente no hubo tiempo, pero que probablemente lleguen en el futuro porque créeme, son necesarias. En caso de que tengas algo ya de experiencia, entonces podrías saltar directo al clásico Bell 407, modelo mucho más complejo en todo sentido. Me falta mucho más tiempo con estas aeronaves para opinar mejor, pero de entrada te puedo decir, sí son todo un reto.

Los planeadores habían sido otras de las acciones más pedidas para Microsoft Flight Simulator y en esta celebración, finalmente hacen acto de presencia. La verdad es que esta disciplina de la aviación es de la que menos conocía, y la verdad es que he quedado muy impresionado por cómo es que es su propio monstruo a parte, es decir, piensas que por tener algo de bases con aviones convencionales algo como un planeador será pan comido, sin embargo, esta forma de volar sigue principios distintos, al punto de que se ocupan un par de instrumentos que uno no tiene en su Cessna 172 convencional. Sin clavarme demasiado, te puedo decir que también hay un trabajo muy importante detrás de estos vehículos de pasatiempo por la manera en la funcionan utilizando corrientes de aire calientes para poderse mantener en vuelo incluso sin un motor. Súper interesante adición a la que indudablemente le quiero dar una oportunidad. Los modelos ahora disponibles de planeador incluyen al DG Aviation LS818 y al DG Aviation 1001E.

Si me lo preguntas, todo el contenido del que ya te conté, formaría una ya espectacular celebración de 40 años para Microsoft Flight Simulator, no obstante, Asobo y el propio Microsoft quisieron ir un poco más allá. Sumado a todo lo anterior, tenemos que las 24 misiones clásicas de Microsoft Flight Simulator X hacen acto de presencia en esta nueva versión, esto junto con varios aeropuertos clásicos que cerraron en el pasado como por ejemplo, el adorado Kai Tak por su súper peligrosa aproximación. Además, aviones legendarios como el Ryan NYP “Espíritu de San Luis”, Hughes H-4 Hercules “Spruce Goose”, DC3 y muchos más, llegan para dar un total de casi 40 aeronaves por default dentro del simulador. Impresionante número en todo sentido. Recuerda, son aviones, no coches. Es sumamente complicado especializarte en uno o dos.

La experiencia de museo

Como ya te lo contaba al inicio de este especial, el evento organizado para la prensa de todo el mundo, se llevó a cabo en el Evergreen Aviation & Space Museum, el cual, está ubicado a poco más de una hora del centro de Portland, Oregon. Dicho museo cuenta con varias de las piezas más impresionantes del mundo de la aviación, algunas que incluso a los más conocedores de todo este medio, harán que su boca se caiga al piso. Hace un par de años tuve la oportunidad de visitar el Smithsonian de aviación en Washington DC que por sí solo, es muy impresionante, pero te puedo decir que el Evergreen lo llega a superar varias cosas por lo que claro, fue una más que acertada decisión organizar un festejo como los 40 años de Microsoft Flight Simulator en sus instalaciones.

Lo primero que llama la atención al momento de llegar, es que en sus afueras, tienes cosas como un viejo Boeing 747 200, enmarcado por joyas icónicas como el F-14 Tomcat, sí el de Tom Cruise en Top Gun. Mi emoción comenzaba a crecer, pero la verdad no me esperaba que ver de frente al mismísimo Hughes H-4 Hercules, mejor conocido como Spruce Goose, fuera a ser tan imponente. Este auténtico coloso del aire y claro, uno de los más grandes fracasos en la historia de la aviación, es todo un deleite para los ojos. El poder subir a dos de sus tres cubiertas, sí, como Howard Hughes lo decía, era un barco con la capacidad de volar, fue una de las experiencias más especiales de mi vida y que claro, le recomiendo a todo fan de la aviación. Ni qué decir el poder sentarme en el asiento del lado del capitán y como niño de 5 años, jugar un poco con los controles y soñar por un momento lo que ha de haber sido operar esa bestia hecha de madera con ocho motores.

Algo que seguramente te impresionará mucho si es que tienes la oportunidad de visitar el Evergreen Aviation & Space Museum, es que es básicamente un campus museo. Sí, no es como que sea un edificio con una exhibición y ya. De hecho, hay todo un apartado dedicado a la exploración espacial en donde por cierto, tienen un SR-71 Blackbird y un A-10 Thunderbolt. Sigo sin creer que haya estado tan cerca al punto de tocar a dos de mis aviones favoritos de combate.

La verdad es que Microsoft se lució por completo. Pasar todo el día entre aviones y todo lo que los representa, fue verdaderamente especial, además de que en un momento estabas viendo la aeronave real frente a tus ojos y al siguiente, la estabas operando dentro del simulador. Comer en uno de los hangares rodeado por todas estas máquinas que han sido tan especiales para mi desde que básicamente tengo uso de razón, ha sido una de las experiencias que más recordaré de todas las que este trabajo con tantos privilegios y oportunidades me ha dado.

De lo más sólido de Xbox

La situación con Xbox ha sido altamente criticada, me incluyo por supuesto. Microsoft ha gastado literalmente miles de millones de dólares en compra de estudios y franquicias, y nos encontramos en el segundo año del Xbox Series X y Xbox Series S y nos sobran dedos de la mano para contar productos que hayan salido de las transacciones antes mencionadas. A pesar de lo anterior, tenemos que aceptar que las producciones importantes que hemos tenido en el último par de años, han cumplido. Indudablemente, una de las grandes joyas es justamente este nuevo Microsoft Flight Simulator, el cual, no se ha dejado de actualizar en todo este tiempo y que con esta celebración de 40 aniversario, viene a ratificar su valía y corte dentro del medio.

Repito, no sé cómo es que Microsoft está regalando todo este contenido a cualquier usuario de la plataforma. Imagino que como quien cumple años y lo quiere festejar en grande, decide invitar todo lo que se necesita para la fiesta. Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary es justo lo que necesitaba para regresar de lleno a la experiencia que representa este simulador que por cierto, igualmente llevo usando desde 1995 y que ahora, simplemente no podría estar en mejores manos.