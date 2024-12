Cobertura – Gran Turismo World Series Finals 2024

The Real Driving Simulator

Diversificarse y apostar por nuevos modelos de negocio se ha convertido en el nombre del juego para muchos de los participantes de esta complicada industria. Desde el lanzamiento de Gran Turismo Sport en 2017, Polyphony Digital y Sony dejaron claro que además de querer convertir a su famosa franquicia de racing en una plataforma que iría mutando con el paso de los años, se apostaría por reforzar a la escena competitiva de forma muy importante, al punto de tener la intención de que la Federación Internacional de Automovilismo la avalara como una categoría oficial del deporte motor. Por razones que no se han hecho públicas, este objetivo no se cumplió, pues al parecer, convertir a corredores aficionados de PlayStation en pilotos profesionales de autos de carreras reales, no es tan sencillo. Como sea, no se ha quitado el dedo del renglón y para prueba, todo lo que se vivió el pasado fin de semana con las Gran Turismo World Series Finals 2024.

A lo largo de todo el 7 y 8 de diciembre del año en curso, la ciudad de Amsterdam, Países Bajos, fue testigo de una nueva edición de las finales que coronan toda una temporada de competencias dentro de Gran Turismo 7. En esta ocasión, tuvimos la enorme oportunidad de vivir de cerca y cara a cara toda la acción, además de haber podido charlar con el mismísimo Kazunori Yamauchi sobre su visión de lo que es la serie a la que él representa, así como el largo andar que ha tenido en ya casi tres décadas de constante evolución. La verdad es que estar en un evento como las Gran Turismo World Series Finals 2024 ha sido toda una experiencia de la que vale bastante hablar, es por esto que te hemos preparado este artículo especial en el que te contamos un poco de lo que se vivió este fin de semana con los mejores corredores virtuales que hay en todo el mundo.

Final de finales

En caso de que no lo sepas, te contamos que si bien, todo el trato con la FIA y lo que se nos presenta en la película de Gran Turismo de hace un par de años, en realidad ya no es algo que suceda como tal, la escena competitiva del juego sigue sumamente viva y activa, solo que desde otro punto. A lo largo de todo el año que está por concluir, se llevaron a cabo pruebas de clasificatorias y eventos en vivo en diferentes ciudades del mundo como Tokio y Praga, por ejemplo, esto para coronar la temporada con el evento presencial de finales en el que claro, se definieron a los campeones de cada una de las tres categorías en las que se compitió.

Algo que no me esperaba es que además de vivirse un ambiente sumamente sano de camaradería entre los competidores, se tuvieran formatos tan llamativos para las diferentes pruebas. Sobre todo en las que se involucraba el trabajo en equipo, era muy divertido y hasta emocionante ver cómo cambiaban de asiento entre ellos para intentar, por medio de la estrategia, tomar ventaja sobre sus rivales. De igual forma, me encantó que las competencias tuvieran un formato sencillo, pero a la vez profundo, que cualquiera pudiera entender incluso si tenía poca experiencia con este tipo de eventos.

A pesar de que justo como esperaba, el dominio europeo y japonés impusieran condiciones muy marcadas, nos sorprendió enormemente ver a la gran cantidad de representación de América Latina que uno puede ver, pero sobre todo, el gran nivel con el que cuentan algunos de ellos a pesar de todas las adversidades con las que se pueden topar para poder estar en algo tan importante como unas Gran Turismo World Series Finals. Durante el evento pudimos charlar precisamente de esto con Ángel Inostroza, representante de Chile que dio una actuación bastante destacada durante todo el fin de semana. Sin más, te dejamos con el resumen de cómo es que quedaron los resultados definitivos de esta temporada 2024.

TOYOTA GAZOO Racing GT Cup Final 2024

Primer Lugar: José Serrano (España)

Segundo Lugar: Pol Urra (España)

Tercer Lugar: Coque López (España)

Manufacturers Cup Final

Primer Lugar: Lexus (Harald Walsen, Coque López, Kanata Kawakami)

Segundo Lugar: BMW (Calen Roach, Thomas Labouteley, Seiya Suzuki)

Tercer Lugar: Genesis (Dean Heldt, Nicolas Romero, Yuito Sasaki)

Nations Cup Final

Primer Lugar: Takuma Miyazono (Japón)

Segundo Lugar: Kylian Drumont (Francia)

Tercer Lugar: José Serrano. (España)

Encuentro con Yamauchi-san

Convertirse en figura dentro de un medio tan competido no es para nada una tarea sencilla. Mucho menos volverse leyenda luego de casi 30 años cambiando para siempre la visión de lo que es un juego de carreras realista. Cuando en 1997 conocíamos por primera vez a Gran Turismo en el primer PlayStation, pocos se imaginaban en lo que se iba a convertir gracias a la aproximación que tenía a lo que quiere decir tener pasión por los autos. Por obra casi de la casualidad, Kazunori Yamauchi terminó al frente de Polyphony Digital tras haberse unido a Sony con la esperanza de ser un nuevo talento que creara películas para diferentes audiencias.

El caso de Gran Turismo a lo largo de los años es digno de estudio. Mezclar características de un simulador de autos e incluso llevar el slogan en su título de: “El verdadero simulador de conducción”, con algo accesible para cualquiera, no es poca cosa. Por un lado atender a un público que quiere un producto que lo haga sentir como millonario dueño de varios de los autos más exclusivos del mundo y a la vez, ser atractivo para quien quiera vivir el sueño de ser un piloto profesional de carreras, es algo que solo Polyphony Digital ha conseguido, poniendo en el mercado no solo productos altamente importantes a nivel comercial, sino logros técnicos y artísticos verdaderamente importantes.

Los cambios que se han dado a lo largo de todo este tiempo son en gran parte responsables de por qué la serie de Gran Turismo es tan relevante para todo el medio del gaming y cómo es que incluso hoy en día, sigue siendo todo un referente. Durante el Marco de las Gran Turismo World Series Finals 2024, tuvimos la gran oportunidad de charlar directamente con el responsable de todo lo anterior, el cual, nos contó varias cosas muy interesantes relacionadas a los retos con los que se han enfrentado desde el principio y hasta la última actualización para PS5 Pro, así como ideas revolucionarias como la introducción de inteligencia artificial para tener conductores controlados por el CPU, pero que cuando uno los ve en la pista, sientes que estás corriendo con personas reales. Sobra decir que el encuentro Yamauchi-san fue por demás satisfactorio y enriquecedor en más de un sentido. En caso de quieras conocer exactamente qué todo lo que nos contó, te recomendar estar muy atento de nuestras redes, pues en breve se publicará un contenido especial con todas sus palabras.

Y como espectador… ¿vale la pena ir?

Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta cualquier evento de competencias de videojuegos es el hecho de cómo hacerse verdaderamente valioso para quienes asisten de manera presencial, sobre todo si hay un costo de entrada. Además de estar acompañados por gente que gusta de lo mismo, la verdad es que no hay gran diferencia de ver una competencia de gaming online, que estar en lugar de los hechos; es decir, al final del día simplemente estás viendo una pantalla. ¿Cómo es que algo como Gran Turismo World Series Finals lidia con estos temas?

Después de haber asistido a varios eventos de los llamados esports a lo largo de todos estos años, te puedo decir que las Gran Turismo World Series Finals 2024 se sintieron distintas por diferentes razones. La primera es que el Amsterdam Theater, sede de dicho acontecimiento, es uno bastante reducido en tamaño, lo que hace que el evento se sienta mucho más íntimo y cercano para quienes van. Los puestos que ocupan los competidores se encontraban a escasos metros de los presentes. Era muy fácil ver las reacciones de los jugadores en cada una de las pruebas y lo simple que era que casi cualquiera se les pudiera acercar para charlar o por qué no, conseguir un autógrafo.

La segunda y creo yo, más importante razón, tiene que ver con que algo como las Gran Turismo World Series Finals no se tiene que inventar nada complicado para hacer de todo una competencia, pues estamos hablando de un videojuego basado precisamente en carreras de autos, disciplina que lleva evolucionando por muchas décadas y que está bien entendida. Por supuesto, lo anterior no frena a los organizadores de ponerse algo creativos en temas de formato como ya te comenté, esto para hacer que los espectadores tanto presenciales, como remotos, vivan un gran espectáculo. Para terminar, me parece que otro punto clave es que los eventos no superaban la hora u hora y 20 minutos de duración, haciendo que rara vez se cayera en puntos muertos o aburridos como sí pasa con otros eventos de este tipo.

Tal vez mi única sugerencia real sería que el propio contenido tuviera un poco más de variedad, o sea, que no se centraran de manera tan intensa solamente en el tema de las competencias. Al inicio de la última prueba, hubo una especie de mini panel con uno de los responsables de la implantación de inteligencia artificial en Gran Turismo 7. Igualmente me habría encantado toparme con una tienda de souvenirs que fuera más que solo un par de playeras y una bolsa. Justo de este tipo de situaciones hablo. Igualmente estaría increíble que considerando el crecimiento de nuestra región, se tuviera transmisión con narración en español latino. Pero bueno ¿vale pena asistir? Sí, totalmente. Si eres fan de la escena competitiva del juego de Polyphony Digital, estoy seguro de que te encantará.