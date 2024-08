Cobertura – Pokémon World Championships 2024

Aloha!

Los videojuegos tienen tiempo siendo mucho más que simples formas de entretenimiento. Además de haber despegado como auténticas obras de arte que quedarán para la posteridad como parte importante de nuestra cultura, se han convertido en los pretextos perfectos para reunirnos y sobre todo, unirnos. Prueba de esto último es lo que The Pokémon Company realiza año con año en diferentes sedes alrededor del mundo, regresando en este 2024 al paradisiaco archipiélago hawaiano para que podamos tener una nueva edición de los ya reconocidos Pokémon World Championships. Por supuesto, la cosa no decepcionó y tuvimos un maravilloso fin de semana lleno de grandes momentos tanto a nivel de competencia, espectáculo y sobre todo, de convivencia como ya te lo comentaba, pues a diferencia de los llamados esports, acá de ninguna manera se vive en medio de un ambiente hostil ni complicado.

La edición de este año fue particularmente especial por diferentes razones. Por un lado se tenía el enorme reto de superar lo conseguido el año pasado en Yokohama, en donde por supuesto, The Pokémon Company tiró la casa por la ventana al encontrarse en su propio país y por el otro, está el regreso a las islas hawaianas, una de las sedes más importantes para el campeonato luego de que ya hubiera albergado al evento en dos ocasiones en el pasado. Con todo esto orbitando, el centro de convenciones de Hawái abrió sus puertas para recibir a los poco más de tres mil competidores, así como a otros cientos de espectadores y miembros de la prensa. En nuestro artículo especial te contamos sobre cómo nos fue, qué tanto hubo para ver y claro, quiénes se terminaron llevando la gloria en los diferentes juegos en los que se compitió.

Los campeones

Comencemos con lo más importante, los jugadores. Tuvimos un fin de semana sumamente intenso y con grandes sorpresas en las competencias dentro de las cuatro diferentes disciplinas. Por un lado Japón no tuvo los resultados que esperaba y se quedó lejos de ser la fuerza dominante que es cada año, mientras que Estados Unidos igualmente batalló para quedarse con victorias que normalmente tiene en la bolsa, sobre todo en categorías Masters. Por su parte, la representación de Latinoamérica dio el campanazo, llevándose cosas como el campeonato mundial de TCG en la categoría de Masters, así como un Top 4 en Pokémon Unite y un tercer puesto en Pokémon Go.

Da click en la imagen para más información.

A continuación te dejamos cómo quedaron los resultados más importantes de los Pokémon World Championships 2024 celebrado en Honolulu, en los que se repartió una importante bolsa de premios en efectivo de varias decenas de miles de dólares:

Pokémon Unite

1.- Japón. ($100 mil USD)

2.- Corea del Sur. ($75 mil USD)

3.- Perú. ($65 mil USD)

Pokémon GO

1.- Yekai0904 (Hong Kong) ($20 mil USD)

2.- Inadequance (Países Bajos) ($15 mil USD)

3.- MartoGalde (Argentina) ($13 mil USD)

Pokémon TCG

1.- Fernando Cifuentes (Chile) ($50 mil USD)

2.- Seinosuke Shiokawa (Japón) ($30 mil USD)

3.- Jesse Parker, Raz Wolpe ($20 mil USD)

Pokémon VGC

1.- Luca Ceribelli (Italia) ($30 mil USD)

2.- Yuta Ishiyaki (Japón) ($20 mil USD)

3.- Michael Kelsch, Seong Jae Jeong ($15 mil USD)

Luces, museo y purificación

Como ya te lo había contado, los Pokémon World Championships son mucho más que una serie de competencias. Es cierto que el evento comenzó justamente como algo pequeño en donde solo se medía la habilidad de los jugadores de diferentes partes del mundo, pero conforme todo fue creciendo, la propia compañía lo vio como una gran oportunidad para hacer actividades de manera paralela y hasta dar anuncios, lo cual, terminó convirtiendo todo en más bien una convención en la que cualquier fanático de la marca se la pueda pasar increíble, incluso cuando haya poco interés en quién gana en tal o cual disciplina.

Este año, el evento abrió de manera muy particular, pues antes de que todo arrancara en el centro de convenciones de Hawái, fuimos parte de una interesante actividad previa en las inmediaciones del hotel en donde tuvimos la oportunidad de hospedarnos. Ahí, además de tener nuestro primer encuentro real con los Pokémon World Championships 2024, preciamos una ceremonia especial de purificación en un ritual de la religión politeísta hawaiana, en donde un sacerdote junto con Pikachu, bendijo al campeonato y limpió de cualquier mala energía a los presentes. Verás, algo que noté de esta semana en la que estuvimos en contacto con la cultura de Hawái, es que hay una fuerte creencia en la pureza del alma y en cómo debemos de compartamos para poder ser mucho mejores personas.

¡Nos encontramos en Honolulu para el Pokémon World Championships 2024! Así se vivió el evento previo. Pronto más contenido en nuestras redes. pic.twitter.com/FIJIXqw9mx — Atomix.vg (@atomix) August 15, 2024

Lo anterior lo digo porque al final del segundo día de actividades del campeonato, fuimos parte de un segundo ritual de purificación conocido como el lanzamiento de Genki ball. Cada determinado tiempo, los locales suelen hacer unas pelotas del tamaño de una bola de béisbol más o menos, para purificar diferentes cuerpos de agua de sus islas. Dichas esferas están hechas de una bacteria especial, granos de arroz, arcilla y otros ingredientes. Justo a la orilla del Ala Wai Canal, que es uno de los principales ríos que cruzan la ciudad de Honolulu, una sacerdotisa ejecutó otro ritual para que los asistentes que estábamos, arrojáramos la pelotas al cuerpo de agua. Actividad sumamente interesante y completamente diferente a lo convencional.

Dejando de lado la parte más cultural que claro, fue una de las que más se disfrutan siempre que uno viene a unos Pokémon World Championships, las playas de Waikiki se llenaron de luces durante la noche con lo que ya se está volviendo una tradición en los campeonatos. Al igual que hace un año en Yokohama, The Pokémon Company tiró la casa por la ventana con un espectacular show de drones nocturno en el que se formaron gigantescas figuras de varios de los personajes más conocidos de la franquicia, esto acompañado con música que solo de recordarlo, me sigue poniendo la piel de gallina. Esperemos que en futuros torneos esto se mantenga, pues la da una vida y un aura muy especial a todo el evento.

Da click en la imagen para más información.

Ya caído el fin de semana y dentro del centro de convenciones de Hawái, además de tener el tradicional competition floor en el que se llevaban a cabo las competencias, parte de casi todo el segundo piso fue dedicado a actividades paralelas como el intercambio de tarjetas de TCG, una exposición de arte y mi favorito, un museo en el que se conmemoraba la historia de los campeonatos y en general de la franquicia. En dicha sala podías apreciar parte de la mercancía de competidor de años pasados, y hasta una exhibición de juegos de Pokémon y consolas de Nintendo. Me parece que siempre es de aplaudir cuando se toma la determinación de voltear un poco la mirada de lo nuevo y del futuro, para recordar un poco del pasado.

A pesar de que si bien, no tuvimos la enorme cantidad de actividades que sí vimos hace un año en Japón, el acercamiento que se nos dio a parte de la cultura hawaiana a través de algo como Pokémon fue sensacional. Del evento nada qué decir. Una vez más, The Pokémon Company deja claro que conoce su negocio y que sabe cómo organizar este tipo de eventos para que tanto competidores, como espectadores y prensa, podamos pasar un gran momento. De destacar la nueva línea de tarjetas para TCG, nuevos personajes de Pokémon Unite, y la fecha de Pokémon TCG Pocket que fueron anunciados durante la ceremonia de clausura por el propio Tsunekazu Ishihara.

Vamos de compras

Pokémon no es una de las marcas más grandes del mundo por obra de la casualidad. Prácticamente desde su concepción a mediados de los años noventa y claro, nacimiento a finales de esa misma década, fue pensada para ir más allá de los videojuegos para convertirse en una franquicia multimedia que tuviera como uno de sus principales pilares la venta de mercancía. Cada nueva criatura de la serie es creada bajo altísimos estándares de calidad y sobre todo, con la idea de qué tipo de productos van a crear a su alrededor. Por tal motivo uno de los lugares más importantes y queridos de los fans cada que hay unos Pokémon World Championships, es el Pokémon Center especial que se instala para vender todo tipo de goodies inspirados en Pikachu y compañía.

Para este año, se tomó como tema principal a la playa, tanto para la decoración y ambientación de la tienda, como para el propio diseño de los productos que se vendían dentro. Una de las preguntas que los presentes teníamos es el por qué no se habrá usado más bien la muy rica cultura hawaiana para todo esto. A pesar de no tener una respuesta oficial como tal, nos imaginamos que hay dos razones principales. Por un lado está el hecho de que el torneo ya se ha celebrado en esta parte del mundo en par de ocasiones en las que claro, todo se vistió acorde y por el otro, seguramente nadie quería meterse en problemas de lastimar susceptibilidades de cualquier tipo en medio de la actualidad en la vivimos.

Respecto a los precios, se podían encontrar cosas muy accesibles como pins o imanes que no superaban los $10 dólares, hasta productos mucho más premium como una camisa hawaiana de colaboración especial de $120 dólares o claro, figuras que superaban los $200. La reventa siempre es otro de los grandes temas de los Pokémon World Championships, pues desde hace unos años, el acceso al Pokémon Center se hace por medio de reservación especial, causando que el derecho de entrar para poder comprar no sea para todos o al menos no de manera sencilla. Por supuesto, los llamados acaparadores hacían que querer conseguir algo conmemorativo de la competencia durante el segundo o tercer día, fuera totalmente imposible.

Algo que llamó enormemente nuestra atención es que este año, justo frente a una de las entradas principales del centro de convenciones de Hawái, se podía apreciar a un grupo importante de personas en la vía pública vendiendo todo tipo de productos a precios tres o hasta cuatro veces superiores al original. Incluso pudimos captar a algunos competidores vendiendo sus kits completos en precios que rebasaban los $1,500 dólares. En caso de que no lo sepas, los competidores reciben cosas como mochilas y pins especiales que no se venden en el Pokémon Center al público. Importante mencionar que muchos, se tienen que costear por medios propios el súper costoso viaje a Honolulu o a cualquier otra sede, por lo que seguramente buscan recuperar algo de la inversión por este medio, cosa totalmente entendible, creo yo. Hasta donde sabemos, The Pokémon Company nunca ha tomado ni tiene planeado tomar medidas contra quien lo haga.

Nos vemos en Anaheim 2025

Todo debe llegar a su fin y en la tarde del 18 de agosto tras la última competencia en el centro de convenciones de Hawái, se llevó a cabo la también ya tradicional ceremonia de clausura, en donde además de dar algunos anuncios de los que ya te comentamos, The Pokémon Company confirmó la sede de los Pokémon World Championships 2025, los cuales, serán albergados una vez más en Anaheim, California del 15 al 17 de agosto. Además, se confirmó que San Francisco será casa de las competencias en 2026 del 28 al 30 de agosto, en donde se espera un evento verdaderamente especial lleno de grandes momentos, pues es el año en el que se celebrará el 30 aniversario de Pokémon.

No me queda más que agradecerte por seguir la cobertura de los Pokémon World Championships otro año más con nosotros. Esperemos que en 2025 tengamos otro evento de alarido en el que te podamos traer la mejor información y sobre todo, acercarte un poco a lo que es la experiencia de estar presente en un evento tan importante, colorido e intenso. Para inclusive mucha más información y detalles de todo lo que te presentamos en este especial, visita nuestras redes sociales.