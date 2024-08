El día de mañana, 20 de agosto, se llevará a cabo la Opening Night Live de Gamescom. Como siempre sucede con este tipo de eventos, muchos esperan tener nueva información sobre Hollow Knight: Silksong. Sin embargo, el organizador de esta presentación ha dejado en claro que el trabajo de Cherry Team no formará parte de los anuncios planeados.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Geoff Keighley confirmó que Hollow Knight: Silksong no formará parte de los anuncios que veremos durante la Opening Night Live de Gamescom, algo que decepcionó a más de una persona. Esto fue lo que comentó:

Just to get this out of the way, no Silksong on Tuesday at ONL. @TeamCherryGames is still cooking. pic.twitter.com/FlQHlc26zo

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2024