Fecha para el final de Jujutsu Kaisen

Con 266 capítulos, 27 volúmenes, y más de 90 millones de copias en circulación, Jujutsu Kaisen es uno de los mangas más populares del momento. La obra de Gege Akutami es un éxito rotundo, pero todo lo bueno tiene que terminar. De esta forma, se ha revelado que Jujutsu Kaisen llegará a su fin a finales del próximo mes de septiembre.

Por medio de una presentación especial, Shonen Jump ha confirmado que Jujutsu Kaisen llegará a su fin el próximo 30 de septiembre de 2024. Esto quiere decir que al manga le quedan cinco capítulos más. Esto marca la conclusión a la historia comenzó en marzo de 2018, y es algo que no muchos esperaban.

Esto no debería ser una gran sorpresa. Desde que comenzó la batalla contra Sukuna, estaba claro que la historia estaba por terminar. Junto a esto, recientemente se reveló que el capítulo 267 del manga nos entregará el clímax de esta pelea final, por lo que podríamos ver algo similar a My Hero Academia, en el sentido de que Akutami estaría trabajando en un epílogo para despedirse de sus personajes, al menos de aquellos que aún están con vida.

Después de más de seis años en circulación, el manga de Jujutsu Kaisen llegará a su fin el próximo 30 de septiembre de 2024. Por su parte, el anime de MAPPA mantendrá a la comunidad con vida, puesto que una tercera temporada está en camino, y es probable que veamos, mínimo, otra más en un futuro. En temas relacionados, Jujutsu Kaisen es el anime más popular del mundo. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Jujutsu Kaisen: Cursed Clash.

Nota del Autor:

Es increíble que Jujutsu Kaisen llegue a su fin en solo un mes y medio. Parece que hemos visto la pelea contra Sukuna por años, y después de todos los sacrificios, esta historia llegará a su fin. Si bien no creo que Akutami nos entregue una mala conclusión, no será una feliz, algo que probablemente no sea del agrado de muchos, por lo que las comparaciones con Attack on Titan o My Hero Academia no se harán esperar.

Vía: Shonen Jump