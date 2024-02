Review – Jujutsu Kaisen: Cursed Clash

Desde hace ya un buen tiempo, los juegos inspirados en series anime han llegado para invadir al mundo , pues básicamente tenemos al menos uno cada año que llega a las consolas o PC. Esto suele pasar cuando algún producto se pone de moda, algo que ya vimos con franquicias como lo puede ser My Hero Academia y también más recientemente con Demon Slayer. Esto nos lleva a otra marca que es tendencia desde hace un par de años, Jujutsu Kaisen, la cual con sus elementos sobrenaturales logró atrapar a su público, pues al menos sus protagonistas tienen momentos memorables. Esta popularidad ha sido motivo suficiente para que Bandai Namco se fijase en el potencial y así llevar estas aventuras animadas al mundo de los videojuegos. Hace no mucho se anunció el proyecto de Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, abriendo la puerta a ser el primer acercamiento de la saga con esta industria que tanto amamos, y claro, los fans no iban a estar calmados con un anuncio que lucía bastante llamativo. Después de todo, los modelos cel shading siempre han tenido calidad debido a que se salen de la parte realista en cuanto a gráficos.

Desde esa primera revelación se han lanzado muchos videos en los que podemos ver su jugabilidad, dando a entender el parecido con otros juegos basados en las series japonesas. Teniendo como una esencia de arena Fighter, género que desgraciadamente ha sido explotado hasta el cansancio y eso se puede ver en los catálogos de consolas que van desde PS3 y Xbox 360 hasta las actuales. Después de la espera, finalmente ha llegado la fecha de lanzamiento oficial, y los chicos de Bandai Namco amablemente nos han hecho llegar una copia digital con un solo objetivo. Ese es el de darles a conocer si vale la pena echarle un ojo a esta nueva entrega de peleas donde los poderes de otro mundo son la prioridad de los personajes principales. Como con cada reseña, vamos a estar revisando cada aspecto mínimo, es decir, la jugabilidad, gráficos, música, rendimiento, historia, y más cosas como hasta los extras que se ponen a disposición. Además, es obvio que también se debe incluir el elemento más importante en este tipo de productos del entretenimiento y eso es justamente el nivel de diversión, algo que se puede llevar gran parte del puntaje de los analistas que se ponen a jugar.

Entonces vayamos a la pregunta obligatoria… ¿Será que Jujutsu Kaisen: Cursed Clash logre romper la maldición de los juegos de anime? ¿ O será un producto que solamente se puso a la venta para seguir vendiendo el anime y figuras coleccionables? Bueno, eso lo vamos a averiguar en el texto que están leyendo en este preciso momento. Con esto en mente, es momento de tomar nuestros pergaminos y pentágramas, pues nos vamos a adentrar en un universo donde los demonios van libres como si nada, y con nuestros hechizos debemos erradicarlos de una vez por todas. Y eso sería mediante la nueva Atomix Review que con total gusto hemos preparado para ustedes.

Joven de preparatoria se convierte en mitad demonio

La historia de Jujutsu Kaisen: Cursed Clash nos cuenta la primera temporada del anime, en la cual se nos da a conocer a un chico de preparatoria llamado Yuji Itadori, alumno que le encanta todo el tema paranormal. Razón por la cual se une al club de ocultismo de su escuela, a pesar de tener cuales innatas para actividades como el deporte.

Pero su trama va más orientada a seguir los últimos deseos de su abuelo, y eso es que se convierta en un hombre de bien ayudando a quien lo rodea y necesite, por lo que el chico tratará de llevar esas palabras a acciones. Todo eso lo conduce a un personaje Megumi, quien va en otra escuela de Sendai, la cual precisamente se dedica a enseñar el arte de la hechicería.

Se conocen debido a que Yuji se ha topado con un objeto maldito, del cual deben deshacerse lo más rápido posible, dado que se trata de la parte del cuerpo de un ser que en antaño fue malvado y poderoso, su nombre es Ryomen Sukuna. Sin embargo, los chicos del club toman el objeto y lo abren sin conocer las consecuencias.

Cuando eso sucede llegan demonios de todas partes dispuestos a devorar a quien sea, por lo que se lleva a cabo una pelea donde Megumi y Yuji hacen equipo para acabar con la amenaza. No obstante, como el joven de cabello rosa no tiene poderes se encuentran al borde de morir, y eso lo orilla a tener que comerse el dedo de monstruo para así adoptar una nueva forma.

Así es como el protagonista se convierte en mitad demonio, ya que en cualquier momento puede cambiar de lugar con el ser que ahora habita dentro de él, pero aún así es una situación peligrosa. De eso es consciente el maestro de Megumi. Satoru Gojo, por lo que no tendrán más opción que ejecutarlo para que no esparza el mal, a menos que, el cabello rosa aprenda todo sobre la hechicería.

Esta sería la premisa del anime y manga tal cual, en la cual Yuji entrará a la escuela y conocerá personajes nuevos, tanto amigos como enemigos que quieren hacerse con las partes de Sukuna. Y cabe decir, que buscará hacerse con todas las piezas del cuerpo para que al final sea sacrificado, después de todo quiere hacer un bien mayor para salvar a la gente inocente.

La historia es como muchos otros Shonen, pero al menos tiene sus toques de originalidad, por lo que no se tiene que ser tan severo con el punto aquí narrado. Sin embargo, la forma en la que te cuentan todo en el juego es lamentable, ya que usan imágenes congeladas del anime con texto y voces de los actores de dolaje.

Es un poco desalentador que sea de esta forma, cuando se pudieron recrear escenas icónicas pero con el engine del juego y sus modelos cel shading. Ahí ya tenemos el primer punto que se puede considerar como desperdiciado.

Peleas solitarias o en equipo

Como ya habíamos adelantado previamente, Jujutsu Kaisen: Cursed Clash se trata de un videojuego de peleas en tres dimensiones en donde manejamos a un personaje en contra de otros en el escenario. Dentro del mundo de los videojuegos se le conoce como arena Fighter, y es justo eso lo que tenemos en este producto no muy llamativo.

Tendremos a nuestra selección 16 personajes de la obra, los cuales son los más destacados y que los fans querrán probar por la naturaleza de lo visto en el anime y el manga. Todos cuentan con movimientos especiales característicos, y claro, los controles son simplificados para que no se convierta en una experiencia de lucha compleja.

Tenemos cuatro botones, de los cuales tres son ataques sencillos que se pueden extender a combos si nos mantenemos apretando constantemente, y también la última acción nos lleva a un salto de manera libre que se extiende a un segundo impulso si pulsamos de nuevo. Entonces podemos decir que no es tan complejo aprender los conceptos básicos.

Algo que debemos destacar en comparación a otros juegos similares, sobre todo los de la línea Naruto Ninja Storm, es que las arenas de combate son mucho más extensas. Permitiéndonos correr de situaciones peligrosas en las que nuestra barra de vida corra peligra, eso gracias también a un botón que nos deja tomar más velocidad en el movimiento del avatar.

A muchas personas les va a resultar familiar el juego, no solo por tratarse de un arena Fighter, sino por el hecho de que se juega idéntico a My Hero One Justice original y su secuela. La razón detrás de esto, es que el desarrollo está a cargo de Byking, quienes crearon estos juegos, y por ende, se siente lamentablemente como copia y pega del mismo.

Es decir, tenemos nuestra barra de energía extra para movimientos especiales, usamos los gatillos para usar el poder más extenso y hasta se incluyen las batallas dobles para que más usuarios participen en una sola partida. Lo que sí debo decir, es que la mecánica de equipos es extraña, pues cuando alguien es noqueado revive hasta que su compañero también sea derrotado.

Algo que le hace mal al videojuego, es precisamente que a los pocos rounds se vuelve extremadamente repetitivo, y eso es porque no hay muchas combinaciones de botones para que la experiencia se haga más llevadera en cuanto a experimentación. Dado que tan solo con dos botonazos de manera constante no será nada complicado ganar las partidas.

No voy a negar que en un inicio se puede tornar divertido, pero después se va haciendo cotidiano y seguro el usuario no querrá ir más allá del modo historia, en el que pasamos por muchas batallas de la narrativa hasta llegar al final. Aunque como hay mucho texto estático de por medio, lo mejor es tomarse un descanso entre cada capítulo.

Modos de juego no tan variados

Hablando de los modos de juego, primero tenemos al ya antes mencionado de historia, en el cual pasamos capítulo por capítulo mediante selección de menús, dejando a un lado la exploración. Esto es justamente similar a lo que vimos con los juegos de My Hero Academia, haciendo solo selecciones para pasar a las peleas.

Se cubre completamente el primer arco de la historia, y algo que llama la atención son los episodios en donde solo nos cuentan la trama sin nada de gameplay, algo que me parece potencial desperdiciado. Y no está de más decir, son meramente imágenes estáticas del anime, no hay nada de animaciones con el engine en el que corre el juego.

Después tenemos algunos modos adicionales de juego que no se distancian demasiado de lo que ya hay disponible, el primero es de versus o combate rápido, en el que podemos pelear contra la computadora o nuestros amigos. Ya sea en peleas de uno contra uno, uno contra dos o dos contra dos. La selección menú es muy extraña, pero digamos que al menos la cosa va muy fugaz.

También tenemos el versus en línea, en el cual también con las diferentes combinaciones podemos tener peleas con gente de todo el mundo, y no está de más decir que al menos los servidores de Switch no son nada óptimos. Pues nunca faltan los momentos de lag que se dan por culpa de la conexión de alguno de los usuarios que entran en partida.

Por otro lado, tenemos también el cooperativo en línea, en el que podemos decir que hay un poco más de variedad, pues aquí tenemos la opción de hacer equipo con alguien del mundo para derrotar oleadas de enemigos. Una vez acabe la partida, obtendremos puntos de la tienda para comprar cosas en el apartado de extras, a eso se suma que podemos usar talismanes en este modo para hacer un ligero boost a los personajes, definitivamente es un toque fresco dentro de la repetitividad.

Más allá de lo mencionado, no hay más modos de juego que valgan la pena explorar, pues en todos se hace lo mismo, batallas en las que se gana básicamente usando dos botones, el de saltar y cualquiera con los que se lanza un golpe. Eso hace que hasta los poderes especiales que tienen buenas animaciones no sean necesarios de utilizar.

Animación y música que tenían potencial

En cuanto a los gráficos de Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, podemos decir que cumple al menos en los modelos de personajes, dado que el cel shading es un estilo que nunca envejece mal. Y con esto queda claro, que los videojuegos de anime siempre tienen que utilizarlo para reflejar la esencia de una serie animada, no importa si es japonesa u occidental.

Lo único malo, como ya había comentado, es que la gente de Byking no aprovecha para crear escenas calcadas del anime pero en el engine del juego, potencial que está desaprovechado totalmente. Por lo que los usuarios que estaban esperando recreaciones súper buenas en tres dimensiones quedarán decepcionados, sobre todo por gastar 60 USD en el juego.

Por su parte, el rendimiento del juego va a 30 cuadros por segundo (en el caso de Switch), los cuales no se mantienen estables lamentablemente, y estoy seguro que no llega a los 1080p en dock y 720p en portátil. Por lo que si te vas a comprar el juego ya por ser muy fan, recomendaría cualquier otra que no sea la de la híbrida de Nintendo.

Pasando a la parte musical, solo habrá pocas canciones que realmente valen la pena en cuanto a las vibras del anime, al menos algunas se salvan para generar emoción en los seguidores. Eso sí, al menos las piezas no desentonan durante las peleas, por lo que podemos decir que se cumple a medias, al menos no es un desastre como la parte de jugabilidad repetitiva.

Lo que sí se agradece, es el regreso de las voces originales de los personajes en japonés, algo que no le va a quedar a deber a quienes se mantienen al día con esta franquicia. Sin embargo, no se sabe si realmente habrían usado el doblaje del anime tal cual o si habrán re leído las líneas para este producto en específico.

La verdad, un arena fighter más

En conclusión, Jujutsu Kaisen: Cursed Clash ha resultado ser un producto que no vale tanto la pena, dado que no se distingue demasiado de otros lanzamientos que también se inspiren de un anime en concreto. Para eso, mejor recomendaría que le des una oportunidad a la saga de Naruto Ultimate Ninja Storm, la cual es un poco más divertida.

En un inicio la cosa puede ir entretenida, pero en un par de combates puede resultar aburrido, dado que caso todo es botonazos para ganar a los rivales, sin la necesidad de romperse la cabeza con combinaciones largas. A esto se agregan modos de juego que realmente no varían los unos de los otros, por lo que solo quienes se claven van a seguir jugando por horas.

La única manera en que podría recomendar este juego, eso solo para los fanáticos a muerte de Jujutsu Kaisen, esto para sumarlo a la colección de mangas, figuras, peluches y demás. En cambio, si te gusta la saga solo de forma casual o buscas un videojuego que sea divertido, me da tristeza comentar que este no es tu lugar.

Recuerda que Jujutsu Kaisen: Cursed Clash está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.