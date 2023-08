Cobertura – Pokémon World Championships 2023

Primera vez en casa

Parece que fue ayer cuando el mundo entero de pronto se paralizaba y nuestras vidas daban un fuerte giro. La pandemia del COVID-19 nos mandaba a encerrarnos y a cambiar nuestra perspectiva de muchas cosas. A pesar de que los videojuegos pueden ser vistos como un hobby pasivo que aleja a las personas, la realidad es que suele hacer todo lo contrario, y el no poder juntarnos para celebrarlo, fue mucho más duro de lo anticipado. Hace ya un año, los Pokémon World Championships finalmente regresaban a su formato regular, teniendo una espectacular edición en Londres, Inglaterra que precisamente nos recordó lo importante que siguen siendo los eventos presenciales en donde podemos convivir cara a cara. Justo al final de dicho evento, The Pokémon Company anuncia que luego de casi 20 años organizando estos campeonatos, la sede será en casa, asunto que por supuesto, levantó una enorme expectativa. Henos aquí 365 días después celebrando en Yokohama, Japón celebrando a los mejores jugadores del mundo y de paso, teniendo múltiples actividades sumamente interesantes.

Por tercer año, Atomix tuvo la grandísima oportunidad de estar presente en los Pokémon World Championships, en donde por supuesto, vimos e hicimos un montón de cosas, sobre todo del lado de actividades paralelas, vivimos grandes momentos que han quedado grabados en nuestras memorias para siempre y que indudablemente, serán difíciles de superar en futuras ediciones del evento. Luego de haberte presentado un montón de contenidos de todo tipo a lo largo de la última semana, te hemos preparado un reportaje especial en el que condensamos precisamente todo eso, dándote un espacio simplificado en el que puedes checar todo lo que vimos en la nación del sol naciente con motivo de tan importante evento. Han sido días cansados, pero muy emocionantes y llenos de experiencias que nos ha encantado poder compartir contigo a través de todos nuestros canales de comunicación.

Los campeones

Como cada año, tuvimos competencias de lo más intensas y cerradas, en donde representantes de muchos países en todo el mundo dieron lo mejor para quedarse con el título en cosas como Pokémon Unite, Pokémon GO, Pokémon Scarlet & Violet y claro, Pokémon Trading Card Game. De nueva cuenta, los japoneses se robaron los titulares, demostrando que están uno o dos niveles por encima del resto, sin embargo, a lo largo del fin de semana pudimos ser testigos de varias sorpresas que indudablemente, han forjado nuevas leyendas dentro del medio. Sin más, acá te van los resultados finales de los Pokémon World Championships 2023.

Pokémon TCG

Vance Kelley (Masters)

Pokémon VGC

Shohei Kimura (Masters)

Pokémon GO

ItsAXN (Masters)

Pokémon Unite

Luminosity (Masters)

¿Ya la representación mexicana? Además de varios de nuestros hermanos latinoamericanos, México tuvo presencia con varios jugadores. En nuestro tiempo durante el evento, pudimos charlar directamente con Pablo Meza, top player de Pokémon Trading Card Game que consiguió avanzar al segundo día de competencias, colocándose entre los mejores de todo el mundo. Además, conocimos a Daniel Nuñez, quien compitió en Pokémon Scarlet & Violet siendo su primer campeonato mundial en el que desafortunadamente, quedó fuera en las primeras rondas. Evidentemente y como normalmente pasa con nuestro país, falta muchísimo apoyo para que atletas y competidores puedan conseguir mucho mejores resultados.

Grandes actividades previas

Una de las cosas más importantes que debemos de entender es que cualquier Pokémon Worlds, al menos cualquiera en los que hemos tenido oportunidad de estar, más allá de ser un evento competitivo en el que se busca coronar a los mejores en distintas disciplinas, se trata de una convención, una celebración en la que los más entusiastas de la marca se reúnen para pasar varios días conviviendo en diferentes tipos de actividades. Como miembros de la prensa, eso se amplifica, pues también es una gran oportunidad para que nosotros conozcamos de primera manos los nuevos productos de la marca, o que podamos charlar cara a cara con las personalidades que están detrás de todo. Aprovechando el haber cruzado casi todo el planeta, se nos permitió tener una serie de muy interesantes experiencias antes y durante las competencias del fin de semana.

Después de nuestro primer día en tierras niponas intentando sobrevivir al duro cambio de horario de 15 horas de diferencia respecto a Ciudad de México, nos levantamos muy temprano para movernos del centro de Yokohama a Ikebukuro en Tokio, para luego de una rápida visita al Pokémon Center del gigantesco centro comercial de Sunshine City, pasáramos a vivir la experiencia del Pikachu Sweets, una especie de spinoff del ya famoso Pokémon Café. Ahí, además de tomarnos un rico café helado, disfrutamos de un delicioso waffle, todo esto para terminar comprando uno de los muy bonitos peluches exclusivos del café de Pikachu repostero.

Terminando nuestras actividades en dicho punto, fue momento de movernos de nuevo a Yokohama para visitar una parte bastante inesperada e indudablemente, fuera de lo común. El Sankeien Garden nos recibió con un espectacular paisaje natural que te hacía sentir en medio de un famoso anime, lo cual, se vio perfectamente complementado con una ceremonia de té tradicional, así como con una muy típica comida japonesa de Bento box. El acercamiento cara a cara con la cultura japonesa fue un verdadero deleite que probablemente nunca se me vaya a olvidar.

Nuestro tercer día en Japón nos tenía guardada una de las actividades más enriquecedoras de todo el viaje, pues pasamos toda una tarde en las oficinas centrales de Creatures Inc. en Chiyoda, Tokio. La visita a la casa de la compañía en donde se desarrolla todo lo relacionado a Pokémon TCG nos dejó una gran experiencia y muchísima información, pues además de poder platicar con varios de los directivos de la compañía, se nos hizo una serie de presentaciones en la que conocimos a profundidad el minucioso proceso de desarrollo de nuevas cartas y productos. En caso de quieras saber mucho más al respecto, te recomendamos dar click aquí mismo para que puedas disfrutar del reportaje completo.

Para cerrar las actividades previas antes de que toda la acción de los Pokémon World Championships 2023 diera inicio, hicimos otro recorrido para visitar uno de los puntos más famosos de todo Japón y su capital: Shibuya. Ahí, además de poder visitar nuestro tercer Pokémon Center del viaje (en la siguiente sección te cuento de la tienda oficial de los mundiales a la que accedimos con bastante anticipación), nos dimos una vuelta por la tienda oficial de Nintendo, de la cual, esperamos pronto tenerte un material en video. La noche de ese día remató con un más que espectacular concierto sinfónico en el Pacifico Yokohama National Convention Hall, en donde la NHK Symphony Special Orchestra, tocó varios de los temas más icónicos de toda la serie de Pokémon en videojuegos. Momento sumamente mágico que ha quedado para la posteridad.

Un poco de lo vivido en el concierto sinfónico especial al que pudimos asistir en el marco de los #PokemonWorlds 2023 de Yokohama. pic.twitter.com/pTveKfaeJI — Atomix.vg (@atomix) August 10, 2023

Y no todo fue competencia

De destacar que ya en los días de competencias, también tuvimos actividades bastante interesantes como por ejemplo, el show Imagination en el que botargas y bailarines profesionales, dan un show de luces y música sumamente llamativo que evidentemente, toma mucha inspiración de los propios espectáculos de Disney en sus parques. Además, pudimos ver de manera anticipada tres capítulos de la nueva serie animada de la franquicia para Youtube llamada, Pokémon Path to the Peak, la cual, presenta una buena historia de una niña que se abre paso en la escena competitiva de Pokémon TCG. Una vez más con este tipo de producciones, me pareció que sus propios valores de producción son mucho más bajos de lo que uno esperaría.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más espectaculares de todo nuestro fin de semana fue cuando en la bahía de Yokohama, pudimos disfrutar de un show verdaderamente especial, uno que claramente es reflejo de lo avanzados que suelen estar los japoneses en términos de tecnología. We Move!! es un espectáculo de música y baile con decenas de Pikachu en el escenario, pero que se ve apoyado por drones que generan imágenes en el cielo nocturno como nunca antes lo había visto. Lo más impresionante es la precisión de las figuras, que se mueven y que sobre todo, cuentan con volumen, dándoles un efecto que cuesta trabajo creer.

Fuera de este mundo el show de drones de #PokemonWorlds 2023. Acá un poco del We Move!! pic.twitter.com/B3m3xj0WfN — Atomix.vg (@atomix) August 12, 2023

Sumado a todo lo anterior, participamos en una mesa redonda con la prensa de nuestra región para charlar directamente con Takato Utsunomiya, jefe de operaciones de The Pokémon Company quien básicamente se ha convertido en la imagen de la marca y que seguramente, será el próximo CEO de la compañía. En la entrevista, el directivo nos dio una interesante declaración sobre que espera que Pokémon dura 500 años más. La nota completa la puedes checar aquí mismo. Para rematar, nos fuimos a dar una vuelta en el Trainer Cruise, un loco concepto en el que en un crucero anclado en la bahía de Yokohama, se colocaron estaciones de juego para partidas amistosas, tomar algo y en general, simplemente pasar un buen rato con amigos y entusiastas de marca.

El siempre increíble Pokémon center

Indudablemente, uno de los principales atractivos de cualquier Pokémon Worlds, es el Pokémon Center especial que se levanta en el centro de convenciones de la competencia. Evidentemente, la edición de este 2023 no sería la excepción y en efecto, el Yokohama Pacifico albergó a una gigantesca tienda llena de productos de todos tipo, la gran mayoría conmemorando al propio evento, pero también con decenas de opciones para todo los fans de Pokémon que tuvieran la cartera para adquirirlos.

Lo primero que me llamó la atención, haciendo la comparativa con las otras dos ediciones a las que ya pudimos asistir, es que curiosamente, este año se optó por no tener tantas líneas de ropa. Sobre todo en Londres, quedamos muy sorprendidos por la variedad y tipo de prendas. Las de este 2023 para nada estuvieron mal, pero la verdad es que sí no fueron tan variadas. Otro elemento a destacar es que buena parte de los productos que se vendían, tenían que ver con artículos relacionados a la comidas. Tazones para el arroz, bowls ideales para un buen ramen, palillos chinos, tazas, vasos y demás, dominaron gran parte de los estantes de este Pokémon Center.

Las medidas y políticas para evitar la reventa, claramente siguen siendo insuficientes, pues a pesar de que gran parte de los artículos conmemorativos solo se podían comprar de uno por persona, era muy común salir del centro de convenciones y toparte con gente con gigantescas bolsas tapizadas de productos del mismo tipo que obviamente habían sido comprados para su reventa. La única buena noticia acá es que a diferencia de otras ediciones, la cantidad de unidades disponibles de por ejemplo, los peluches conmemorativos de los campeonatos, era gigantesca. Incluso en el segundo día por la tarde, aún podías encontrar muchos de ellos.

Nos vemos en Holulu 2023

Y así, en un abrir y cerrar de ojos se nos fue otra edición de los Pokémon World Championships. El haber tenido al evento en casa de la compañía fue sumamente especial, dándole un sabor diferente al de cualquier otra edición. El tema de la unión, sana competencia y un ambiente muy distinto al de otros torneos de los llamados esports, hacen de este evento un verdadero imperdible para cualquiera que ame el mundo de Pikachu y compañía. The Pokémon Company tiene mucho qué aprender todavía en términos de organización de eventos con tanta convocatoria, pero creo que van por un muy buen camino, y así como se ha sentido una mejoría año con año, seguramente lo que veamos en 2024 será más grande e interesante.

El torneo regresa a tierras hawaianas para intentar seguir expandiendo la experiencia y los buenos momentos en medio del océano pacífico, esto con claros retos a nivel de organización y experiencia de usuario. Para nada estamos diciendo que haya habido problemas en la edición de este año pero siempre hay cosas por mejorar. En resumen, te puedo decir que ha sido otro espectacular Pokémon World Championships que nos ha dejado con grandes recuerdos y claro, con muchas ganas de poder estar el año que viene. ¿Lo recomendamos para espectadores? Claro que no nos ha tocado vivir la experiencia de ese lado, pero con quienes pudimos platicar, recomiendan ampliamente hacer el esfuerzo.