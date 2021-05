5 cosas que emocionan mucho de Ratchet & Clank: Rift Apart

La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en un gran evento virtual con la gente de Insomniac Games y PlayStation, los cuales, por medio de diferentes tipos de interacciones, nos mostraron y nos hablaron mucho más de Ratchet & Clank: Rift Apart, nueva exclusiva del PlayStation 5 que se lanza este 11 de junio. A pesar de que por la situación en la que seguimos, no pudimos ponerle las manos encima directamente al juego, todo lo que vimos nos dejó sumamente emocionados, por lo que decidimos prepararte este especial en el que de manera muy puntual, te contamos de cinco cosas por las que deberías de estar esperando la nueva aventura de este icónico duo.

La historia

Recordemos que prácticamente desde que Ratchet & Clank nacieron como franquicia allá por el 2002 cuando el PlayStation 2 vivía sus mejores momentos, Insomniac Games ha intentado contar grandes historias que incluso, emulen a los más importantes largometrajes animados en temas de cinematografía. En este aspecto, el estudio también detrás de Marvel’s Spider-Man, dio un importante salto en lo que fue el título de PS4 lanzado en 2016 y con Rift Apart, nos queda claro que seremos testigos de una consolidación bastante importante. En esta ocasión, nuestros héroes se separan en cierto punto y se nos introduce a Rivet, otra Lombax que se encuentra viviendo en una dimensión paralela en donde ni Ratchet ni Clank existen. Queda claro que las ambiciones narrativas para este nuevo juego, son mucho más grandes y de acuerdo con lo que se nos mostró en dicho evento, la cosa va por muy bien camino.

Gráficas y Sonido

Siempre que viene un cambio de generación, una de las cosas que más esperamos es poder sacar jugo de todos los caballos de fuerza extra con los que viene nuestro nuevo hardware. El PlayStation 5 ya comenzó a dar muestras de lo que puede hacer, sin embargo, parece que en realidad, aún no hemos visto nada. Seguro que si tuviste la oportunidad de checar lo mostrado en el último State of Play, ya sabrás que en temas de presentación audiovisual, Ratchet & Clank: Rift Apart es algo verdaderamente especial, asunto que nos fue confirmado cuando durante el evento, además de poder ver una hora extra de gameplay, se nos contó sobre algunas técnicas utilizadas para justamente sacar provecho del PS5. Lo que está haciendo Insomniac Games es una auténtica locura por el nivel de detalle que están poniendo en cómo es que se ve y cómo es que se escucha su nuevo juego, el cual, por cierto, se promete pueda correr en 4K con ray tracing y 30 cuadros por segundo, o sí así lo quieres, a 60 cuadros pero a una resolución menor.

Variedad de armas y enemigos

Si ya has jugado cualquiera de las aventuras de Ratchet & Clank, sabrás que más que ser elaborados platformers en tres dimensiones, son shooters en tercera persona sumamente frenéticos en los que están ocurriendo decenas de cosas al mismo tiempo. Dicho concepto vas a ser amplificado de una manera sumamente marcada en Rift Apart, pues al menos con lo que se nos mostró, quedé verdaderamente abrumado por la enorme variedad de armas que tendremos a la mano, así como los distintos tipos de enemigos y jefes a los que tendremos que enfrentar. Desde las clásicas pistolas de láser y escopetas, hasta un alocado lanza robots explosivos, las opciones que tendremos a la mano para combatir usando tanto a Ratchet, como a Rivet, son verdaderamente numerosas. De igual forma, en los dos nuevos niveles que pudimos ver durante el evento, se nos mostraron muchísimos enemigos nuevos, incluidos un par de jefes de enorme tamaño con mecánicas muy interesantes. Ratchet & Clank: Rift Apart no solo será un juego que se vea y se escuche espectacularmente bien, sino uno que al menos a mi parecer, será brutalmente divertido de jugar.

Aprovechamiento del DualSense

Ni la vibración háptica ni los gatillos adaptables del DualSense son meros gimmicks. No, las maneras en las que se puede comportar el mando del PS5 y cómo es capaz de mutar en fracciones de segundo, sí es algo que tiene un impacto directo en cómo es que juegas y en literal, cómo es que se siente la experiencia que tienes frente a tus ojos, para prueba, lo que hizo Returnal recientemente. Por lo que se nos platicó en el evento con la gente de Insomniac, Ratchet & Clank: Rift Apart llevará todo esto a un nuevo nivel, pues básicamente cada una de sus armas y artefactos, hacen que el control cambie por completo. El qué tanto presiones los gatillos para disparar cierta arma o cómo es que el control vibra dependiendo de lo que está pasando en pantalla, serán cruciales para vivir toda la experiencia que este juego intentará retratar.

Su mundo

Los niveles de Ratchet & Clank siempre han tenido algo que le da una enorme personalidad a la saga. Ese estilo de fantasía con muchos elementos de ciencia ficción, dan como resultado un sabor verdaderamente especial. Para Rift Apart se intentará seguir esta línea, incluso ampliarla de diferentes maneras. La primera es que ahora, el juego cambiará un poco se estructura, pues a pesar de que seguiremos teniendo escenarios mayormente lineales, también habrá algunas áreas que podremos explorar con cierta libertad. La gente de Insomniac no quiso detallar demasiado esta parte del juego como tal, pero me da la impresión de que será un acercamiento muy similar a lo que hizo Naughty Dog con los dos últimos Uncharted y con The Last of Us: Part II, es decir, ponernos en medio de zonas semi abiertas en las que podemos completar o no diferentes objetivos en el orden que queramos. Habrá que ver qué tal le sale la movida a Insomniac, estudio que recordemos, para nada es nuevo en el tema de hacer mundos abiertos luego de haber triunfado con Sunset Overdrive y con los Marvel’s Spider-Man.